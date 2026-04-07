MacBook Neo mở bán ở Việt Nam giá từ 16,5 triệu - một đại lý tặng quà trị giá 5 triệu

Tiêu Dao | 07-04-2026 - 15:26 PM | Thị trường

MacBook Neo hướng đến nhóm khách hàng trẻ như học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu sử dụng MacBook.

MacBook Neo - mẫu laptop giá rẻ nhất từ trước đến nay từ Apple vừa chính thức nhận đặt trước tại thị trường Việt Nam. Theo thông báo từ FPT Shop và F.Studio by FPT, nhà bán lẻ này sẽ triển khai chương trình bán hàng hấp dẫn dành cho người dùng giai đoạn 7/4 đến hết 30/4.

Cụ thể, khách mua MacBook Neo tại FPT Shop và F.Studio by FPT có thể tham gia chương trình thu cũ đổi mới với mức hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng, qua đó giảm giá sản phẩm xuống còn từ 14,49 triệu đồng. Đồng thời, hệ thống áp dụng chính sách trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt đến 12 tháng.

Bên cạnh đó, người dùng còn nhận thêm các ưu đãi đi kèm như gói bảo hành mở rộng trị giá 1 triệu đồng giúp nâng tổng thời gian bảo hành lên 24 tháng, cùng cơ hội mua Microsoft 365 Personal với giá 990.000 đồng. Một số nhóm khách hàng như học sinh, sinh viên và giáo viên còn được tặng thêm phụ kiện và ưu đãi dịch vụ dữ liệu di động.

Người dùng nhận hàng loạt ưu đãi khi mua MacBook Neo ở giai đoạn mở bán.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo được phân phối với 2 phiên bản. Trong đó, bản 8GB/256 GB có giá 16,5 triệu đồng trong khi bản 16 GB/512 GB có giá 18,99 triệu đồng. Phiên bản này có thêm Touch ID. Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận nhất trong danh mục MacBook hiện nay.

Máy sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối, trọng lượng khoảng 1,2 kg và có nhiều tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh, vàng và hồng phớt. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ như học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu sử dụng MacBook.

Đánh giá ban đầu về chiếc MacBook rẻ chưa từng có vừa ra mắt: Hoàn thiện chuẩn 'DNA Apple', phù hợp cho học sinh, sinh viên

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Những mẫu xe 'uống xăng như ngửi' trong tầm giá từ 600-700 triệu đồng, có mẫu chạy 1.200 km mới cần tiếp nhiên liệu

Những mẫu xe 'uống xăng như ngửi' trong tầm giá từ 600-700 triệu đồng, có mẫu chạy 1.200 km mới cần tiếp nhiên liệu Nổi bật

Chuyện gì đây: Iran đột ngột 'lật kèo', chặn 2 tàu chở LNG của đồng minh Mỹ ngay trước cửa eo biển Hormuz

Chuyện gì đây: Iran đột ngột 'lật kèo', chặn 2 tàu chở LNG của đồng minh Mỹ ngay trước cửa eo biển Hormuz Nổi bật

Phân bổ xăng dầu theo thứ tự ưu tiên trong tình huống khẩn cấp

Phân bổ xăng dầu theo thứ tự ưu tiên trong tình huống khẩn cấp

15:25 , 07/04/2026
Nắng nóng, giao mùa thúc đẩy nhu cầu gửi hàng cá nhân tiện lợi

Nắng nóng, giao mùa thúc đẩy nhu cầu gửi hàng cá nhân tiện lợi

15:06 , 07/04/2026
Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tấp nập khách mua vàng

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tấp nập khách mua vàng

14:58 , 07/04/2026
Giải mã nền tảng khung gầm SPA Evo trên Lynk & Co 900

Giải mã nền tảng khung gầm SPA Evo trên Lynk & Co 900

13:30 , 07/04/2026

