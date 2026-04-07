Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tấp nập khách mua vàng

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu bán tối đa 3 chỉ/người, áp dụng với khách muốn nhận vàng ngay. Khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hơn vẫn phải chấp nhận hình thức nhận “giấy hẹn” và chờ đến ngày 22/4 nhận vàng.

Khách xếp hàng mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Giữa dòng người xếp hàng, bà Lê Thúy Phượng (72 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) kiên nhẫn chờ đến lượt. Với bà Phượng, việc mua vàng không chỉ là thói quen mà còn là một phương thức tích lũy tài sản bền vững đã duy trì suốt nhiều năm.

“Tôi mua vàng ở đây mấy chục năm rồi, thành quen nên cứ tin tưởng thôi. Chất lượng vàng thì mua vào - bán ra đều thấy ổn”, bà Phượng chia sẻ.

Bà Phượng cho biết không quá bận tâm đến việc lãnh đạo của Bảo Tín Minh Châu bị bắt. Điều khiến bà quan tâm nhất vẫn là chất lượng vàng. “Tôi không để ý nhiều đến những thông tin đó. Miễn là vàng đảm bảo thì tôi vẫn mua. Hôm nay tôi mua 1 chỉ ”, bà Phượng nói.

Bà Lê Thu Thảo (67 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng có mặt từ sớm để mua vàng. Hôm nay bà Thảo quyết định mua 5 chỉ. "Tôi quen với việc xếp hàng mua vàng. Có những lần tôi phải chờ cả ngày mới đến lượt”, bà Thảo kể. Dù trên thị trường có nhiều thương hiệu vàng khác nhau, bà Thảo vẫn lựa chọn gắn bó với cửa hàng quen thuộc trên phố Trần Nhân.

Khách ngồi chờ giao dịch trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu.

Bên cạnh những người xếp hàng chờ mua vàng, nhiều người đến lấy vàng theo giấy hẹn. Chị Thanh Nga (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đến lấy 2 chỉ vàng mà chị đã mua từ ngày 20/3.

Số lượng người đến mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu đông hơn số lượng bán ra. Hiện, chênh lệch giá mua vào - bán ra tại cửa hàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Từ hôm qua đến nay, giá vàng nhẫn tại đây giảm gần 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng đang thấp hơn các thương hiệu khác 1,2 - 1,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm không phải vì số lượng bán ra lớn trước những thông tin lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt trước đó.

Sau khi mở cửa giao dịch vào lúc 9h sáng nay, cửa hàng ưu tiên khách lấy vàng theo giấy hẹn trước.

Liên quan đến doanh nghiệp này, chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng Ban trợ lý độc lập cùng một số nhân viên công ty.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân này bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán, đồng thời xóa dữ liệu từ cuối năm 2024 đến nay. Qua trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020 - 2023, doanh thu thực tế của công ty được xác định khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu báo cáo thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Mỗi khách hàng được mua 3 chỉ lấy ngay, người mua số lượng nhiều hơn sẽ phải nhận giấy hẹn.

Ngay sau khi thông tin được công bố, phía Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo chính thức, khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác, luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định.