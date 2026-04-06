Bảo Tín Minh Châu lên tiếng

Theo nội dung thông cáo, công ty cho biết hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm phục vụ quá trình xác minh.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu thông báo các cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, thông suốt (ảnh: Dương Triều).

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhấn mạnh hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Trong những năm gần đây, công ty đã chủ động kiện toàn bộ máy quản trị. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu cũng khẳng định các nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác, luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định. Đây được xem là thông điệp nhằm trấn an thị trường trong bối cảnh thông tin liên quan đến doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đảm bảo quyền lợi của khách hàng (ảnh: Dương Triều).

Về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp tái khẳng định cam kết “giữ tín nhiệm hơn giữ vàng”, đồng thời cho biết toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Trong thông cáo, công ty cũng đề cập đến định hướng xử lý sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ khắc phục triệt để các tồn tại (nếu có), tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định pháp luật.

Mục tiêu được doanh nghiệp đặt ra là ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết mọi thông tin chính thức và các cập nhật mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được công bố kịp thời trên các kênh chính thức, nhằm đảm bảo tính minh bạch và hạn chế thông tin sai lệch.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an TP. Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.