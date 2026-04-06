Phát hiện 2 tàu LNG từ nơi bị Iran tấn công bắt đầu rời Hormuz - một trong số đó hướng thẳng đến láng giềng Việt Nam

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai tàu Al Daayen và Rasheeda đã nạp LNG từ nhà máy xuất khẩu của Qatar vào cuối tháng 2, hiện đang di chuyển theo hướng đông về phía cửa eo biển gần Oman. Trước đó, cả hai đã neo chờ trong Vịnh Ba Tư khi chiến sự leo thang và tuyến hàng hải Hormuz gần như bị đóng cửa.

Dữ liệu cho thấy tàu Al Daayen đang phát tín hiệu hướng đến Trung Quốc, khách hàng LNG lớn nhất của Qatar. Tuy nhiên, điểm đến hiển thị trên hệ thống không phải lúc nào cũng là cuối cùng và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Tính đến nay, chưa có tàu LNG nào chở hàng đi qua eo Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng 2.

Việc tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và bán đảo Arab gần như bị đóng cửa đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Khoảng 1/5 nguồn cung LNG của thế giới bị ảnh hưởng do các tàu không thể đi qua khu vực này. Cuối tuần qua, một tàu chở LNG không mang hàng được cho là đã đi qua eo biển.

Trong vài tuần gần đây, Qatar vẫn giao hai lô LNG cho Kuwait, theo dữ liệu theo dõi tàu do Kpler tổng hợp. Các chuyến hàng này nhiều khả năng được xuất từ kho lưu trữ trong nước, nên không cần đi qua eo Hormuz.

Việc theo dõi tàu trong khu vực Vịnh Ba Tư thường không hoàn toàn chính xác vì tín hiệu điện tử có thể bị gây nhiễu hoặc các tàu cố ý tắt thiết bị phát tín hiệu khi đi qua vùng nguy hiểm. Theo cơ sở dữ liệu tàu Equasis, Seapeak quản lý tàu Al Daayen, còn Rasheeda thuộc sở hữu của Nakilat. Cả hai công ty hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Nếu hai tàu này thực sự đi qua eo Hormuz, đó có thể là cú hích quan trọng đối với Qatar, quốc gia đã cung cấp gần 20% LNG toàn cầu trong năm ngoái.

﻿Nhà máy xuất khẩu Ras Laffan – cơ sở LNG lớn nhất thế giới – đã phải đóng cửa hơn một tháng sau các cuộc tấn công của Iran. Việc mở lại tuyến vận chuyển có thể cho phép Qatar xuất khẩu thêm các lô hàng đã được nạp sẵn và đang chờ trong Vịnh Ba Tư hoặc bơm hàng từ kho dự trữ.

QatarEnergy, đơn vị vận hành nhà máy Ras Laffan, hiện cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích, Iran đã hạn chế hoạt động qua lại tại eo Hormuz, chỉ cho phép tàu của mình hoặc những tàu được Tehran chấp thuận đi qua. Cho đến nay, chưa có tàu năng lượng nào liên quan đến Qatar được ghi nhận đi qua tuyến đường này.