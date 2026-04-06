Nga báo tin vui tới các đối tác mua dầu

Hữu Bách | 06-04-2026 - 11:10 AM | Thị trường

Cảng biển chiến lược Ust-Luga của Nga tại vùng Baltic đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu thô vào cuối tuần qua, sau nhiều ngày gián đoạn do các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.

Tàu The Jewel đã bắt đầu bốc dầu từ cảng Ust-Luga vào ngày thứ Bảy (4/4), đánh dấu sự trở lại hoạt động quan trọng của một trong những cảng xuất khẩu dầu thô chủ chốt của Nga.

Vào cuối tháng Ba, Ukraine đã triển khai drone tấn công năm lần chỉ trong mười ngày vào Ust-Luga, nhắm vào các cơ sở bốc dầu do tập đoàn đường ống Transneft vận hành. Ngoài ra, các cuộc tấn công trước đó còn nhắm vào một số đường ống chính và dẫn tới việc một số tàu chở dầu bị chiếm giữ, làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy xuất khẩu của Nga.

Theo dữ liệu thị trường, ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đã bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công, bao gồm các đường ống lớn bị trúng đòn và việc một số tàu chở dầu bị chiếm giữ. Điều này không chỉ làm giảm khả năng cung cấp dầu ra thị trường toàn cầu mà còn tác động trực tiếp tới giá dầu thô, khi các nhà giao dịch phải tính toán rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Trong hơn 1 tháng qua, giá dầu Brent và WTI đã ghi nhận các biến động liên tục, phần lớn xuất phát từ các căng thẳng tại các cảng và đường ống xuất khẩu của Nga.

Nga hiện là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, với các thị trường chính bao gồm châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong quý I/2026, Nga xuất khẩu khoảng 7,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó hơn 60% được vận chuyển sang châu Âu.

Tuy nhiên, các vụ tấn công tại Ust-Luga và những gián đoạn trước đó đã khiến một phần đáng kể nguồn cung phải chuyển hướng hoặc trì hoãn, tạo áp lực lên các đối tác nhập khẩu và làm gia tăng chi phí logistics.

Các chuyên gia thị trường nhận định, việc bảo vệ cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ là yếu tố quyết định khả năng duy trì ổn định xuất khẩu trong những tháng tới. Nếu các cuộc tấn công bằng drone tiếp tục, Nga có thể phải tìm các tuyến đường xuất khẩu thay thế hoặc tăng cường các biện pháp an ninh, điều này đồng nghĩa với chi phí cao hơn và rủi ro lớn hơn cho các nhà nhập khẩu.

Hiện Transneft chưa đưa ra phản hồi chính thức về tình hình khôi phục hoạt động bốc dỡ dầu tại Ust-Luga. Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu đang theo dõi sát sao diễn biến này, bởi bất kỳ gián đoạn kéo dài nào cũng có thể làm gia tăng giá dầu, ảnh hưởng đến các hợp đồng tương lai và chiến lược nhập khẩu năng lượng của nhiều quốc gia.

Tình hình tại Ust-Luga một lần nữa nhấn mạnh tính nhạy cảm của chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu trước các xung đột quân sự, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng cân bằng nguồn cung của Nga trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều bất ổn.

Nga báo tin 'đáng sợ' đến loạt đối tác mua dầu

Hữu Bách

Pha sụt giảm mạnh của bạc: Người mừng, người lo

Giá bạc giảm sau khi ông Donald Trump cảnh báo sẽ 'mang địa ngục' đến cho Iran

Nga nắm gần 1/3 “kho báu” đang thiết hụt của thế giới vì xung đột Iran, Trung Quốc đặc biệt quan tâm

‘Tất tay’ giành thị phần: Jaecoo J7 giảm thẳng 70 triệu đồng, quyết đấu xe Nhật bằng gói nuôi xe miễn phí gần một thập kỷ

