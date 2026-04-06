‘Tất tay’ giành thị phần: Jaecoo J7 giảm thẳng 70 triệu đồng, quyết đấu xe Nhật bằng gói nuôi xe miễn phí gần một thập kỷ

Trong tháng 4, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi cho một số dòng SUV, với trọng tâm là các chính sách hỗ trợ tài chính và chi phí sử dụng.

Đáng chú ý, Omoda C5 được áp dụng mức giá từ 469,1 triệu đồng, thấp hơn khoảng 70 triệu đồng so với mức giá từ 539 triệu đồng của phiên bản Luxury. Mẫu xe này đi kèm chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 5 năm và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, áp dụng theo điều kiện cụ thể. Ở phân khúc cao hơn, Jaecoo J7 Flagship có giá 729 triệu đồng, giảm khoảng 70 triệu đồng so với mức niêm yết 799 triệu đồng, đồng thời áp dụng các chính sách hỗ trợ tương tự.

Giá khởi điểm Omoda C5 từ 469,1 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Với nhóm xe hybrid, Jaecoo J7 SHS-P Flagship được áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong 7 năm cùng ưu đãi lãi suất trong năm đầu. Ngoài ra, khách hàng có thể nhận thêm các gói quà tặng như bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa và bảo hiểm thân vỏ, tùy theo điều kiện đi kèm chương trình.

Jaecoo J7 Flagship ưu đãi còn 729 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, Omoda C5 SHS-H được triển khai ưu đãi giới hạn cho nhóm khách hàng đặt cọc sớm. Theo thông tin công bố, 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc đến hết ngày 30/4/2026 sẽ được hỗ trợ chi phí nhiên liệu tương đương khoảng 8 năm sử dụng. Mức giá ưu đãi của mẫu xe này từ 599 triệu đồng cho bản Premium áp dụng với nhóm khách hàng sớm và 669 triệu đồng cho bản Flagship trong thời gian chương trình.

Bản hybrid Omoda C5 SHS-H có ưu đãi giới hạn. Ảnh: Đại lý

Trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng biến động, việc đưa ra các gói hỗ trợ chi phí xăng trong nhiều năm là một cách tiếp cận nhằm giảm chi phí vận hành. Điều này trở nên đáng chú ý hơn trên các dòng xe hybrid, khi yếu tố tiết kiệm nhiên liệu có thể kết hợp với các chính sách hỗ trợ để tác động đến tổng chi phí sử dụng.

Nhìn chung, chương trình ưu đãi tháng 4 chủ yếu xoay quanh việc giảm áp lực chi phí ở nhiều giai đoạn sử dụng xe, từ chi phí ban đầu đến chi phí vận hành, thay vì chỉ tập trung vào giá bán.