Giá vé máy bay càng ngày càng đắt

Theo Ngọc Ánh | 06-04-2026 - 07:37 AM | Thị trường

Các chuyên gia dự báo, ngay cả khi chiến sự ở Trung Đông kết thúc và giá nhiên liệu giảm, giá vé máy bay toàn cầu cũng chưa chắc giảm trở lại. Nhu cầu đi lại thậm chí có thể mạnh hơn, đẩy giá vé lên cao.

Giá nhiên liệu hàng không tăng vọt do tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông đang làm đảo lộn ngành hàng không toàn cầu, buộc các hãng bay phải tăng giá vé và điều chỉnh lại các dự báo tài chính.

Theo Reuters , trong những tuần gần đây, giá nhiên liệu máy bay đã leo thang mạnh, từ mức 85-90 USD/thùng lên tới 150-200 USD/thùng, tạo ra cú sốc tài chính đối với ngành mà chi phí nhiên liệu có thể chiếm tới 1/4 tổng chi phí vận hành.

Các hãng hàng không có thể cắt giảm những đường bay kém hiệu quả để tiết kiệm chi phí, nhưng điều này đồng thời có thể khiến chi phí đi lại của hành khách tăng lên.

Hãng hàng không giá rẻ JetBlue của Mỹ thông báo tăng thêm 10 USD đối với hầu hết các loại phí hành lý do “chi phí vận hành gia tăng”. Những hãng hàng không khác nhiều khả năng sẽ sớm làm theo.

“Chúng tôi hiểu rằng việc tăng phí không bao giờ là điều lý tưởng, nhưng mọi điều chỉnh đều được cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết,” JetBlue cho biết trong một tuyên bố cuối tuần này.

Tăng giá vé không phải là lý do duy nhất khiến việc di chuyển bằng máy bay trở nên đắt đỏ hơn. Theo CNN , hành khách ngày càng khó tiếp cận các chuyến bay giá rẻ và phải trả thêm nhiều khoản phí khi các hãng hàng không cố gắng bù đắp cho sự gia tăng chi phí kinh doanh.

“Càng tăng giá vé máy bay, ngành hàng không càng ít khách” - Zach Griff - tác giả của bản tin hàng không From the Tray Table - cho biết.

Nhiên liệu máy bay là một khoản chi phí khổng lồ đối với các hãng hàng không, chiếm khoảng 20-30% tổng chi phí của họ, chỉ đứng sau chi phí nhân công, theo báo cáo tài chính của các hãng hàng không.

United Airlines (Mỹ) cho biết sẽ cắt giảm khoảng 5% công suất bay trong 6 tháng tới, bao gồm cả mùa du lịch hè cao điểm.

Đại diện United Airlines khẳng định việc cắt giảm này là để chuẩn bị cho việc giá dầu thô duy trì trên 100 USD/thùng đến hết năm 2027, thậm chí có thể lên mức kỷ lục 175 USD. Vì vậy, hãng đang loại bỏ các chuyến bay giá rẻ, chủ yếu là chuyến bay đêm muộn và các chuyến bay vào giữa tuần.

Hãng Delta Airlines cho biết chi phí nhiên liệu trong tháng 3 đã tăng thêm 400 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ông Scott Kirby - CEO United Airlines - cũng tuyên bố trong tháng 3 rằng nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức hiện tại, công ty sẽ phải gánh thêm 11 tỷ USD chi phí trong năm 2026.

“Để dễ hình dung, trong năm kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay, chúng tôi cũng chỉ đạt lợi nhuận chưa tới 5 tỷ USD”, ông Scott Kirby nói thêm. Khi đó, nhóm khách du lịch nghỉ dưỡng sẽ chịu thiệt nhiều nhất.

Scott Kirby nói với Bloomberg rằng United Airlines sẽ phải tăng giá vé khoảng 20% để bù đắp toàn bộ mức tăng chi phí nhiên liệu, bất chấp điều này có thể làm suy giảm nhu cầu đi lại của hành khách.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi chiến tranh kết thúc và giá nhiên liệu giảm, giá vé máy bay cũng chưa chắc giảm trở lại. Nhu cầu đi lại thậm chí có thể mạnh hơn, đẩy giá vé lên cao. “Một khi giá đã tăng sẽ không thể giảm xuống nhanh chóng như vậy", chuyên gia ngành hàng không nhận định.

Tại Việt Nam, từ tháng 4 này, để chủ động ứng phó việc giá nhiên liệu Jet-A1 tăng, các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện điều chỉnh mạng đường bay và tải cung ứng phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động cũng như cân đối hiệu quả kinh doanh.

Các hãng hàng không Việt Nam cho biết sẽ cân đối nguồn lực và đặt mục tiêu bảo đảm hoạt động khai thác trên các đường bay nội địa trục chính (Hà Nội - Đà Nẵng -TPHCM). Với đường bay quốc tế, các hãng cũng cố gắng để giữ tối đa lịch sử khai thác và duy trì hiện diện trên các thị trường trọng điểm.

