Mẫu điện thoại Trung Quốc pin 20.000 mAh mà giá chưa đến 10 triệu: Độ bền chuẩn quân đội, có cả bộ đàm

Oukitel vừa chính thức trình làng dòng WP61 – dòng smartphone siêu bền được thiết kế chuyên biệt cho những môi trường khắc nghiệt nhất. Đây là thiết bị hiếm hoi trên thị trường tích hợp đồng thời cả ba công nghệ: liên lạc vệ tinh, tính năng bộ đàm và camera nhiệt trong cùng một thân máy.

Hãng điện thoại Trung Quốc mô tả WP61 series là dòng flagship chuyên dụng siêu bền đầu tiên trên thế giới hội tụ cả ba công nghệ đột phá này. Sản phẩm hướng trực tiếp đến đối tượng là các chuyên gia làm việc ngoài trời, đội ngũ cứu hộ và nhân viên trong lĩnh vực công nghiệp – những người luôn đòi hỏi khả năng liên lạc thông suốt và các công cụ hỗ trợ chuyên dụng tại những khu vực hẻo lánh.

Giá bán của hãng công bố là 369 USD (gần 10 triệu) cho phiên bản WP61 Plus.﻿

Sự kiện ra mắt này cũng cho thấy một xu hướng mới đang phát triển mạnh mẽ trong phân khúc thiết bị di động siêu bền: Không chỉ dừng lại ở độ bền cơ học hay thời lượng pin "khủng", các thiết bị này còn đang trở thành những trung tâm công cụ chuyên nghiệp tích hợp trực tiếp vào điện thoại.

"Pháo đài" cho những môi trường khắc nghiệt

Dòng WP61 được chế tạo để hoạt động trong những điều kiện mà mạng di động truyền thống trở nên vô dụng hoặc không ổn định. Với khả năng liên lạc vệ tinh, người dùng có thể duy trì kết nối ngay cả khi đang ở vùng núi cao, sa mạc, các trạm ngoài khơi hay trong những khu vực vừa xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, hệ thống bộ đàm DMR (Digital Mobile Radio) tích hợp cho phép liên lạc thời gian thực trong phạm vi vài km. Đây là tính năng vô cùng hữu ích cho việc điều phối nhóm trong các chiến dịch thực địa.

Những tính năng này giúp WP61 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp như xây dựng, khai thác khoáng sản, tìm kiếm cứu nạn, an ninh và thám hiểm hoang dã – nơi mà việc giữ liên lạc là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn và hiệu quả công việc.

Để vận hành "kho" công nghệ này, Oukitel trang bị viên pin khổng lồ lên tới 20.000 mAh, đảm bảo thiết bị hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày mà không cần nguồn sạc. Đặc biệt, máy còn hỗ trợ công nghệ sạc ngược, biến chiếc smartphone thành một trạm sạc dự phòng cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Camera nhiệt và thiết kế chuẩn quân đội cho mục đích chuyên dụng

Một trong những điểm nhấn đáng giá nhất của WP61 series chính là hệ thống cảm biến nhiệt, cho phép người dùng phát hiện các bức xạ nhiệt và sự chênh lệch nhiệt độ. Tính năng này có tính ứng dụng rất cao trong kiểm tra công nghiệp, bảo trì thiết bị, chữa cháy, theo dõi động vật hoang dã và các hoạt động tìm kiếm người mất tích.

Một số model trong dòng WP61 được trang bị cảm biến nhiệt cao cấp, có khả năng ghi lại bản đồ nhiệt chi tiết, phục vụ tối đa cho các công việc mang tính kỹ thuật cao.

Về độ bền, thiết bị đạt các chứng nhận khắt khe nhất như IP68, IP69K và tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Điều này đồng nghĩa với việc máy có khả năng kháng nước, chống bụi tuyệt đối, chịu được va đập mạnh và hoạt động tốt trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất – nơi mà những chiếc smartphone thông thường sẽ ngay lập tức hỏng hóc.

Ngoài ra, WP61 còn được tích hợp thêm nhiều tiện ích như đèn cắm trại công suất cao, hệ thống loa âm lượng lớn cho môi trường ồn ào và camera tầm nhiệt ban đêm (night vision), giúp mở rộng tối đa khả năng ứng dụng cho người dùng trong các hoạt động công nghiệp và ngoài trời.

Khi Smartphone siêu bền tiến hóa thành thiết bị đa năng

Dòng WP61 là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của ngành công nghiệp smartphone siêu bền. Giờ đây, chúng không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc "nồi đồng cối đá", mà đã tiến hóa thành những nền tảng đa công cụ.

Những chiếc điện thoại siêu bền hiện đại ngày nay thường tích hợp sẵn camera nhiệt, máy chiếu, bộ đàm, pin dung lượng cực lớn và các cảm biến công nghiệp chuyên dụng.

Thay vì đối đầu trực tiếp với các dòng flagship phổ thông vốn tập trung vào hiệu năng thuần túy và giải trí, những thiết bị như WP61 series chọn cho mình một thị trường ngách: Nơi mà độ bền, thời lượng pin và các công cụ chuyên dụng được ưu tiên hàng đầu, vượt xa nhu cầu về thiết kế mỏng nhẹ hay trải nghiệm chơi game.

Với WP61 series, Oukitel dường như đang định nghĩa lại smartphone siêu bền như một thiết bị "tất cả trong một", có khả năng thay thế hàng loạt thiết bị rời như máy bộ đàm, máy quét nhiệt, đèn pin và sạc dự phòng. Điều này giúp giảm đáng kể trọng lượng và số lượng thiết bị mà các chuyên gia phải mang theo khi tiến vào những môi trường làm việc xa xôi hoặc nguy hiểm.