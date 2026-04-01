Nghịch lý: Thứ mà 99% người dùng "khao khát" khi mua điện thoại mới, lại là điều giới siêu giàu... ít quan tâm

Thị trường smartphone toàn cầu đang bước vào giai đoạn bão hoà về cấu hình, khi những nâng cấp về chip hay camera không còn tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày. Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện qua việc người dùng kéo dài vòng đời thiết bị, đồng thời cân nhắc nhiều hơn trước khi nâng cấp.

Tuy nhiên, ở phân khúc cao cấp, hành vi tiêu dùng lại đang đi theo một hướng khác. Thay vì đặt câu hỏi “máy mạnh đến đâu”, nhóm khách hàng này bắt đầu quan tâm đến “thiết bị phục vụ mình như thế nào”.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, khách hàng của thương hiệu này rất ít khi hỏi về cấu hình. Thay vào đó, người dùng quan tâm thiết bị này có bảo vệ được dữ liệu của họ hay không, có thể cá nhân hoá đến mức nào và có phù hợp với cách họ sử dụng trong công việc lẫn cuộc sống.

Theo phân tích, yếu tố được quan tâm đầu tiên là bảo mật. Khi điện thoại trở thành trung tâm của các giao dịch tài chính, dữ liệu kinh doanh và liên lạc cá nhân, nhu cầu bảo vệ thông tin ngày càng rõ rệt. Một số dòng máy cao cấp hiện nay được phát triển theo hướng tích hợp nhiều lớp bảo mật, tách biệt dữ liệu và tăng quyền kiểm soát cho người dùng.

Song song đó, người dùng đặc biệt quan tâm đến việc cá nhân hoá. Không còn dừng ở màu sắc hay dung lượng, người dùng cao cấp tìm đến những thiết bị có thể tùy biến sâu về chất liệu, hoàn thiện thủ công hoặc mang dấu ấn riêng biệt. Điều này đặc biệt phổ biến trong nhóm doanh nhân và người trẻ thành đạt, những người xem smartphone như một phần của hình ảnh cá nhân.

Thị trường smartphone cao cấp đang dịch chuyển khỏi cuộc đua cấu hình.

Từ thực tế thị trường, lựa chọn smartphone cao cấp đang dần phân hoá rõ theo nhu cầu sử dụng. Với nhóm người dùng đặt ưu tiên hàng đầu cho bảo mật và công nghệ, các dòng máy mới như Vertu Agent Q được quan tâm nhờ khả năng tích hợp hệ thống bảo mật đa lớp, đồng thời hỗ trợ xử lý công việc như một trợ lý cá nhân.

Trong khi đó, nhóm người dùng trẻ thành đạt, founder hoặc những cá nhân xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng trong công việc lại có xu hướng lựa chọn những thiết bị mang tính thời trang nhưng vẫn đảm bảo yếu tố riêng tư. Những dòng điện thoại gập như Quantum Flip hay Iron Flip, với thiết kế khác biệt và bảo mật đi kèm, không chỉ là thiết bị sử dụng mà còn trở thành một phần của cách họ xuất hiện trong các mối quan hệ.

Sự dịch chuyển này cho thấy smartphone cao cấp không còn là cuộc đua về thông số kỹ thuật, mà đã trở thành một sản phẩm mang tính cá nhân hoá cao, kết hợp giữa công nghệ, chế tác và trải nghiệm. Với một bộ phận người dùng, giá trị thực của thiết bị không nằm ở những gì hiển thị trên bảng cấu hình, mà ở cách sản phẩm đồng hành, bảo vệ và thể hiện chính họ trong từng tình huống sử dụng.