Ông lớn xe điện Trung Quốc hụt hơi: Lần đầu lợi nhuận sụt giảm, cắt hơn 100.000 nhân sự

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm kết quả kinh doanh đi xuống, phản ánh áp lực cạnh tranh gay gắt và nhu cầu nội địa suy yếu.

Năm 2025, BYD đạt doanh thu 8.039,6 tỷ nhân dân tệ (1.123 tỷ USD) và 4,6 triệu xe giao đến khách hàng, trong đó doanh số xuất khẩu lần đầu vượt 1 triệu xe, theo báo cáo của NBD và Sina.

Lợi nhuận ròng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, trong khi quý cuối năm 2025 sụt 38,2%, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp giảm lợi nhuận. Nguyên nhân được hãng giải thích là áp lực giá bán tại thị trường xe điện nội địa và đầu tư liên tục vào công nghệ xe và pin.

Để nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý chi phí, BYD đã cắt giảm 100.000 nhân sự, tương đương 10% lực lượng lao động. Hãng nhấn mạnh đây là biện pháp tái cơ cấu, không phản ánh nhu cầu thị trường suy yếu.

Cạnh tranh nội địa và thị trường quốc tế ﻿

BYD từng dẫn đầu nhờ các dòng xe giá rẻ như Dynasty và Ocean, nhưng hiện phải đối mặt với cạnh tranh quyết liệt từ Leapmotor và Geely. Hai tháng đầu năm 2026, hãng tụt xuống vị trí thứ 4 tại Trung Quốc, ghi nhận mức giảm doanh số mạnh nhất kể từ đại dịch.

Để bù đắp thị trường nội địa suy yếu, BYD tập trung vào mở rộng xuất khẩu và công nghệ pin mới. Ngày 5/3/2026, hãng ra mắt Blade Battery 2.0 kết hợp Flash Charging 2.0, cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và lên 97% trong 9 phút. Mục tiêu xuất khẩu năm 2026 được nâng lên 1,5 triệu xe, tăng 15% so với kế hoạch ban đầu.

Chủ tịch Wang Chuanfu nhấn mạnh: “Cạnh tranh trong ngành xe năng lượng mới đã bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt. Nâng cấp công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế và nội địa hóa sản xuất sẽ là trọng tâm tăng trưởng năm nay.”

Do BYD chỉ sản xuất xe thuần điện và hybrid, hãng chịu ảnh hưởng lớn từ việc Trung Quốc dừng ưu đãi thuế cho xe năng lượng mới. Chính sách trợ cấp mới ưu tiên các mẫu xe giá cao, trong khi 61% doanh số nội địa tháng 11/2025 đến từ các mẫu xe giá rẻ dưới 150.000 nhân dân tệ (~21.700 USD).

Để vực dậy doanh số, hãng ra mắt 11 mẫu xe mới với pin sạc nhanh hơn và cam kết mở rộng mạng lưới sạc nhanh. Dù vậy, biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực khi tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào quy mô, kiểm soát chi phí và xuất khẩu.