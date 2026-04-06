Xuất khẩu nông sản quý I/2026 tăng mạnh: Hoa Kỳ, Trung Quốc dẫn đầu, sầu riêng và cà phê bùng nổ

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 24,47 tỷ USD, giảm 16,6%, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI, bao gồm dầu thô) đạt 98,46 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 80,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 110,52 tỷ USD, chiếm 89,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng nông sản vẫn duy trì vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Trong nhóm nông sản, gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, duy trì vị thế lớn trên thị trường quốc tế nhờ nhu cầu từ Trung Quốc và các nước châu Á. Cà phê duy trì ổn định với lượng xuất khẩu cao, trong bối cảnh giá thị trường biến động, đồng thời một số doanh nghiệp mở rộng diện tích trồng cà phê lên 24.000 ha để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Sầu riêng ghi nhận mức tăng mạnh, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 400%, góp phần kéo theo tăng trưởng tổng thể của nhóm trái cây nhiệt đới. Thủy sản Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản, giúp doanh nghiệp duy trì giá trị xuất khẩu cao bất chấp chi phí vận tải và logistics tăng.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, chủ yếu là các mặt hàng công nghiệp chế biến và thủy sản. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là đầu ra quan trọng cho nhiều loại nông sản Việt Nam, bao gồm gạo, sầu riêng và trái cây nhiệt đới. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản và EU cũng ghi nhận mức nhập khẩu tăng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông sản mở rộng xuất khẩu.

Trong quý I/2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,64 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,73 tỷ USD, phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và hàng nông sản chế biến tăng, trong khi khu vực FDI xuất siêu 7,09 tỷ USD, bù đắp phần lớn nhập siêu trong nước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng Ba đạt 93,55 tỷ USD, tăng 39,2% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ sau dịp Tết và nhu cầu thị trường toàn cầu tăng cao.

Nhìn chung, quý I/2026 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của xuất khẩu nông sản Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như gạo, cà phê, sầu riêng và thủy sản. Các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trong khi sự tăng trưởng xuất khẩu của khu vực FDI giúp cân bằng cán cân thương mại và duy trì ổn định kim ngạch quốc gia.