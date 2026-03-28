Wuling Mini EV 2026 ra mắt: Giá tương đương SH 350i, đi xa gấp đôi bản cũ, hết cảnh cắm sạc qua đêm

Wuling Hongguang Mini EV bước sang phiên bản 2026 với loạt nâng cấp đáng chú ý, tập trung vào hai yếu tố then chốt là phạm vi hoạt động và khả năng sạc – những điểm từng bị xem là hạn chế trên dòng xe điện cỡ nhỏ này.

Thiết kế tổng thể nhỏ gọn, đặc trưng xe điện đô thị. Ảnh: CarNewsChina

Theo thông tin từ thị trường Trung Quốc, phiên bản mới có thể đạt tầm vận hành tối đa khoảng 301 km theo chu trình CLTC, tăng mạnh so với mức phổ biến 120–215 km trước đây. Đây được xem là bước tiến đáng kể, giúp mẫu xe điện mini này không còn bị bó hẹp trong nhu cầu di chuyển quãng ngắn nội đô mà có thể đáp ứng linh hoạt hơn trong nhiều tình huống sử dụng.

Bên cạnh đó, lần nâng cấp này còn đánh dấu việc bổ sung sạc nhanh DC – trang bị hiếm thấy trên các thế hệ Mini EV trước. Trước đây, xe chủ yếu sử dụng sạc AC dân dụng với thời gian sạc kéo dài nhiều giờ, gây bất tiện trong một số trường hợp. Việc hỗ trợ sạc nhanh giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin, qua đó nâng cao tính thực dụng cho người dùng.

Về thiết kế, xe vẫn giữ kiểu dáng hatchback cỡ nhỏ quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh nhẹ theo hướng hiện đại hơn. Một số biến thể gần đây đã gia tăng kích thước tổng thể, điển hình là bản 5 cửa với chiều dài vượt mốc 3,2 m, giúp cải thiện đáng kể không gian bên trong – yếu tố vốn là điểm yếu của dòng xe này.

Phiên bản 2026 tinh chỉnh nhẹ ngoại hình theo hướng hiện đại. Ảnh: CarNewsChina

Khoang nội thất tiếp tục theo đuổi triết lý tối giản nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, các trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày vẫn được duy trì, như màn hình hiển thị thông tin, điều hòa, kính chỉnh điện hay một số tính năng an toàn như cảm biến lùi và túi khí trên các phiên bản cao hơn.

Nội thất tối giản, tập trung vào tính thực dụng. Ảnh: CarNewsChina

Về vận hành, xe sử dụng mô-tơ điện đặt phía sau, dẫn động cầu sau – cấu hình quen thuộc của dòng Mini EV. Công suất ở mức vừa phải, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị, với tốc độ tối đa khoảng 100 km/h.

Giá bán tiếp tục là lợi thế lớn của mẫu xe này khi phiên bản 2026 được công bố từ khoảng 6.200 USD (tương đương hơn 160 triệu đồng). Với mức giá này, Wuling Hongguang Mini EV vẫn nằm trong nhóm ô tô điện rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

Tầm vận hành nâng lên tối đa 301 km theo chuẩn CLTC. Ảnh: CarNewsChina

Sau khi đạt doanh số hàng triệu xe trên toàn cầu, dòng Mini EV tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phổ cập xe điện giá rẻ. Những nâng cấp về phạm vi hoạt động và công nghệ sạc trên phiên bản 2026 cho thấy hãng đang từng bước cải thiện trải nghiệm người dùng, đồng thời mở rộng tập khách hàng ngoài phạm vi di chuyển thuần đô thị.