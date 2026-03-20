Wuling 'úp mở' loạt xe mới 2026 tại Việt Nam: Từ xe điện mini đô thị đến SUV hybrid cỡ lớn, có xe chỉ tốn 0,3L/100km

Wuling Việt Nam bất ngờ hé lộ kế hoạch sản phẩm mới theo cách khá lặng lẽ nhưng đáng chú ý. Trên website chính thức, hãng giới thiệu loạt xe mang tên “Sản phẩm CCS2 2026”, qua đó gián tiếp xác nhận toàn bộ dải xe sắp ra mắt sẽ sử dụng chuẩn sạc CCS2 – chuẩn sạc nhanh DC phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam.

Đây là một thay đổi mang tính nền tảng. Trước đây, bài toán hạ tầng luôn là rào cản lớn đối với xe điện phổ thông. Trước đây, Wuling Mini EV - mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu - được trang bị cổng sạc GBT. Việc chuyển sang CCS2 giúp các mẫu xe Wuling có thể tận dụng mạng lưới trạm sạc đang được mở rộng nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào hệ sinh thái riêng và tăng tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Wuling Việt Nam công bố dải sản phẩm mới. Ảnh: Wuling EV Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở thay đổi về chuẩn sạc, điều đáng chú ý hơn là cách Wuling mở rộng danh mục sản phẩm. Theo thông tin được hé lộ, hãng dự kiến tung ra tổng cộng 6 dòng xe mới. Dải sản phẩm trải dài từ xe điện cỡ nhỏ cho đô thị, MPV gia đình cho tới SUV cỡ lớn, thậm chí xuất hiện cả các biến thể hybrid -điều trước đây chưa từng có trong danh mục của Wuling tại Việt Nam.

Ở phân khúc thấp nhất, Macaron được xem là cái tên thay thế cho Mini EV từng tạo dấu ấn trước đó. Xe có hai biến thể 3 cửa và 5 cửa, phạm vi hoạt động từ 205-300 km tùy phiên bản. So với thế hệ trước, Macaron cho thấy định hướng cải thiện rõ rệt về tính sử dụng, không chỉ dừng ở vai trò một mẫu xe "đi chợ" mà hướng tới khả năng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày ổn định hơn.

Ở phân khúc cao hơn, Bingo S xuất hiện như một bước tiến đáng kể. Nếu như Bingo hiện tại vẫn mang màu sắc xe điện đô thị cơ bản, thì Bingo S được định vị cao cấp hơn, với quãng đường di chuyển tối đa lên tới 510 km cho mỗi lần sạc. Con số này đưa mẫu xe tiến gần hơn tới nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển đa dạng, không còn bị giới hạn trong phạm vi nội đô.

Macaron - dòng xe thay thế cho Wuling Mini EV. Ảnh: SGWM

Đáng chú ý, Wuling không chỉ tập trung vào xe điện thuần túy mà bắt đầu đưa hybrid vào danh mục. Hongguang N510 là một ví dụ rõ nét khi có cả hai biến thể EV và hybrid, trong đó bản thuần điện có thể đi khoảng 300 km sau mỗi lần sạc. Cách tiếp cận này cho thấy hãng đang tính tới nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe điện, đặc biệt ở những khu vực hạ tầng sạc chưa đồng đều.

Cùng hướng đi đó, mẫu MPV Xingguang 730 cũng được phát triển song song hai lựa chọn EV và hybrid. Phiên bản thuần điện có phạm vi hoạt động 450-500 km, đủ để phục vụ nhu cầu gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải. Việc bổ sung hybrid giúp mẫu xe này giữ được tính linh hoạt - yếu tố vốn rất được coi trọng trong phân khúc MPV.

Ở nhóm SUV, chiến lược của Wuling trở nên rõ ràng hơn khi hãng cùng lúc giới thiệu hai mẫu xe. Xingguang 560 có cả biến thể thuần điện và hybrid, hướng tới phân khúc phổ thông. Trong khi đó, Xingguang L - mẫu SUV cỡ lớn - chỉ có duy nhất phiên bản hybrid, phù hợp với nhu cầu di chuyển đường dài và giảm bớt phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đặc biệt, Xingguang L có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ từ 0,3 lít/100 km.

Thông số kỹ thuật mẫu Wuling Xingguang L được hé lộ. Ảnh: Chụp màn hình

Theo kế hoạch, Wuling Việt Nam sẽ chia lộ trình ra mắt thành hai giai đoạn. Trong quý II/2026, ba mẫu xe gồm Macaron, Hongguang N510 và Xingguang 730 sẽ xuất hiện trước, đóng vai trò tiếp cận thị trường rộng. Đến quý III/2026, các mẫu xe còn lại như Bingo S, Xingguang 560 và Xingguang L sẽ được bổ sung, hoàn thiện dải sản phẩm theo hướng đa dạng hơn.

Có thể thấy, Wuling đang rời xa hình ảnh một thương hiệu chỉ gắn với xe điện giá rẻ. Thay vào đó là cách tiếp cận thực tế hơn, kết hợp giữa xe điện và hybrid để phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Nếu triển khai đúng lộ trình, năm 2026 nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt quan trọng, khi Wuling không chỉ tham gia thị trường, mà bắt đầu cạnh tranh một cách toàn diện hơn.