Thu hồi toàn quốc lô nước rửa tay phân phối tại siêu thị lớn ở Hà Nội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash, chai 450ml, số lô: SE002-02/080825, ngày sản xuất: 8/8/2025, hạn dùng: 7/8/2028.

Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toki chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 23 đường B2-N3-4 Rivera 2, khu đô thị Waterpoint, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Công ty TNHH sản xuất Sky Eden, địa chỉ tại 9A, Hương Lộ 10, Ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, là đơn vị sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại Go! Long Biên - Công ty TNHH thương mại quốc tế - Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long, địa chỉ tại 222 Trần Duy Hưng, Hà Nội, để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Natri benzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Sản phẩm nước rửa tay bị thu hồi

Natri benzoat là một chất bảo quản phổ biến được sử dụng trong sản xuất thực phẩm, có tính chất chống nấm và kháng khuẩn. Tuy nhiên, sử dụng quá mức Natri benzoat có thể mang lại nguy cơ cho sức khỏe. Một số người có thể phản ứng với chất này, gây ra các vấn đề dị ứng.

Theo báo cáo giải trình ngày 16/12/2025 của hai doanh nghiệp, nguyên liệu sử dụng trong sản xuất được xác định không chứa Natri benzoate. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện nguyên liệu Cocamidopropyl Betaine có chứa Natri cloride lại không được kê khai trong hồ sơ công bố. Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn sử dụng nguyên liệu không đúng chủng loại so với hồ sơ đã đăng ký, cụ thể là dùng PEG-6000 Distearate thay cho PEG-150 Distearate. Hàm lượng chất bảo quản Phenoxyethanol trong sản phẩm thực tế là 0,54%, cũng không khớp với mức 0,6% như đã công bố.

Lô sản phẩm bị thu hồi mang số lô SE002-02/080825, ngày sản xuất 08/8/2025, hạn sử dụng đến 07/8/2028. Lý do thu hồi được xác định là sản phẩm lưu thông có công thức không đúng với hồ sơ công bố, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, đồng thời tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định. Các đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với hai công ty liên quan, cơ quan chức năng yêu cầu phải nhanh chóng gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy phải gửi về trước ngày 17/4/2026. Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ các lô sản phẩm đã sản xuất để kịp thời phát hiện và thu hồi nếu có sai phạm tương tự, báo cáo trước ngày 02/4/2026.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của hai doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Cơ quan này cũng sẽ thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 02/5/2026.