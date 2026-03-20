Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Ngày 18/3, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen, cùng đối tác phân phối chính thức S&S Group, chính thức tổ chức lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội.

Cửa hàng tại Hà Nội được triển khai thông qua sự hợp tác giữa IWC Schaffhausen và S&S Group, đối tác phân phối chính thức của thương hiệu tại Việt Nam.

Được đặt tại Sofitel Legend Metropole Hanoi, một trong những công trình mang tính biểu tượng và giàu giá trị lịch sử của thủ đô, cửa hàng trở thành điểm giao thoa giữa tinh thần chế tác Thụy Sĩ và bối cảnh văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Ông Florian Gutsmiedl, Giám đốc Điều hành IWC Schaffhausen khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ: "Sự hiện diện tại Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa tinh thần chế tác Thụy Sĩ đến gần hơn với khách hàng, đồng thời mở ra một chương phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai".



Tại đây, khách hàng có thể khám phá các bộ sưu tập biểu tượng của IWC như Pilot’s Watches lấy cảm hứng từ ngành hàng không, Portugieser mang tinh thần hàng hải, Portofino thanh lịch và Ingenieur mang phong cách hiện đại. Từ bộ máy tự động chính xác đến chức năng phức tạp như lịch vạn niên, tất cả đều phản ánh kỹ nghệ chế tác của IWC.

Bên cạnh đó, cửa hàng IWC tại Hà Nội còn là không gian khám phá, nơi các nhà sưu tập, đam mê đồng hồ và những người mới bước vào giới này có thể tìm hiểu về di sản thương hiệu, kỹ thuật chế tác tinh xảo và tinh thần đổi mới trong từng cỗ máy thời gian.

Thành lập từ năm 1868, IWC Schaffhausen là một trong những thương hiệu hàng đầu trong phân khúc đồng hồ xa xỉ, nổi bật với các sáng tạo kỹ thuật tinh xảo và thiết kế độc quyền. Với định hướng phát triển gắn liền công nghệ và đổi mới, thương hiệu đã chế tác nên những cỗ máy thời gian bền vững, chính xác và mang tính thẩm mỹ cao.