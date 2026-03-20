Thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

20-03-2026 - 13:38 PM | Thị trường

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng sự hiện diện của IWC Schaffhausen tại Việt Nam.

Ngày 18/3, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ IWC Schaffhausen, cùng đối tác phân phối chính thức S&S Group, chính thức tổ chức lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội.

Cửa hàng tại Hà Nội được triển khai thông qua sự hợp tác giữa IWC Schaffhausen và S&S Group, đối tác phân phối chính thức của thương hiệu tại Việt Nam.

Được đặt tại Sofitel Legend Metropole Hanoi, một trong những công trình mang tính biểu tượng và giàu giá trị lịch sử của thủ đô, cửa hàng trở thành điểm giao thoa giữa tinh thần chế tác Thụy Sĩ và bối cảnh văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Ông Florian Gutsmiedl, Giám đốc Điều hành IWC Schaffhausen khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ: "Sự hiện diện tại Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa tinh thần chế tác Thụy Sĩ đến gần hơn với khách hàng, đồng thời mở ra một chương phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai".

Tại đây, khách hàng có thể khám phá các bộ sưu tập biểu tượng của IWC như Pilot’s Watches lấy cảm hứng từ ngành hàng không, Portugieser mang tinh thần hàng hải, Portofino thanh lịch và Ingenieur mang phong cách hiện đại. Từ bộ máy tự động chính xác đến chức năng phức tạp như lịch vạn niên, tất cả đều phản ánh kỹ nghệ chế tác của IWC.

Bên cạnh đó, cửa hàng IWC tại Hà Nội còn là không gian khám phá, nơi các nhà sưu tập, đam mê đồng hồ và những người mới bước vào giới này có thể tìm hiểu về di sản thương hiệu, kỹ thuật chế tác tinh xảo và tinh thần đổi mới trong từng cỗ máy thời gian.

Thành lập từ năm 1868, IWC Schaffhausen là một trong những thương hiệu hàng đầu trong phân khúc đồng hồ xa xỉ, nổi bật với các sáng tạo kỹ thuật tinh xảo và thiết kế độc quyền. Với định hướng phát triển gắn liền công nghệ và đổi mới, thương hiệu đã chế tác nên những cỗ máy thời gian bền vững, chính xác và mang tính thẩm mỹ cao.

Khánh Vy

Mỹ và đồng minh công bố hàng loạt kế hoạch gỡ khó cho thị trường, giá dầu lập tức hạ nhiệt Nổi bật

Không phải đất hiếm, Việt Nam sở hữu kho báu 50 tỷ tấn, cả châu Á đang quay lại săn tìm khi giá dầu tăng phi mã Nổi bật

Cục CSGT hướng dẫn phân biệt xe bán tải là xe con hay xe tải

Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Tại sao 99 con tàu này vẫn đi qua eo biển Hormuz bình an vô sự: Họ đã dùng "phép tàng hình" trước mắt Iran?

Dầu mỏ của Nga tiếp tục nhận tin vui từ châu Á

