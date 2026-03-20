Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trước diễn biến tình hình Trung Đông và khó khăn trên thị trường dầu mỏ thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế.

Thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hoá thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

"Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựng chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không giật cục, không gây sốc.

"Điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, theo Bộ Công Thương, Quỹ này đã được chi liên tục ở mức cao từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỷ đồng. Vào đêm qua (19/3), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 3.673 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng RON95-III tăng 4.115 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 5.395 đồng/lít; tăng cao nhất là dầu hoả tăng 7.994 đồng/lít. Cuối cùng, mazut 180CST 3.5S tăng 2.528 đồng/lít. Sau điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước từ 23h00 ngày 19/3 là: - Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít - Dầu mazut180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 – 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Tại đây mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg. Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng RON95 có thể tăng lên mức 33.690 đồng/lít hay dầu hoả có thể lên 37.420 đồng/lít…



