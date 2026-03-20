Dầu mỏ của Nga tiếp tục nhận tin vui từ châu Á

Khu vực Đông Nam Á trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu của các tàu chở dầu mỏ từ Nga. Theo ước tính, khoảng 1,7 triệu đến 1,9 triệu tấn dầu thô dự kiến sẽ cập cảng Singapore và Malaysia ngay trong tháng này.

Phần lớn lượng hàng này sẽ được phân phối để phục vụ nhu cầu tiếp nhiên liệu cho mạng lưới vận tải biển quốc tế.

Trong khi đó, Trung Quốc duy trì vị thế là khách hàng lớn thứ hai với khối lượng nhập khẩu dự kiến dao động từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn.

Các nhà máy lọc dầu tại tỉnh Sơn Đông đang sử dụng nguồn nhiên liệu này như một giải pháp thay thế cho dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông.

Nhập khẩu dầu mỏ từ Nga dự kiến sẽ tăng kỷ lục trong tháng 3 này.

Tình trạng căng thẳng tại eo biển Hormuz đã gây ra những hệ quả trực tiếp lên cấu trúc thị trường dầu toàn cầu. Việc phong tỏa tuyến đường thủy huyết mạch này làm hạn chế dòng chảy dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và cao ra thị trường quốc tế.

Các chuyên gia phân tích tại Vortexa nhận định rằng, sự gián đoạn này có tác động đặc biệt lớn đến nguồn cung dầu mỏ nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO). Hệ quả là toàn bộ thị trường dầu thô và các sản phẩm phái sinh đều rơi vào trạng thái thắt chặt nguồn cung cục bộ.

Trước tình hình biến động, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ có thời hạn 30 ngày vào ngày 12/3. Quyết định này cho phép các quốc gia tiếp tục thu mua các sản phẩm dầu mỏ của Nga vốn đang bị kẹt trên các tuyến vận tải biển.

Trước đó, hoạt động giao dịch dầu mỏ Nga tại Đông Nam Á đã có dấu hiệu chững lại đáng kể sau các đợt trừng phạt nhắm vào các nhà sản xuất lớn của Nga vào cuối năm ngoái.

Tàu chở dầu của Nga trên biển.

Sự xuất hiện trở lại của dầu mỏ đến từ Nga đã đã làm hạ nhiệt thị trường dầu nhiên liệu. Cụ thể, giá giao ngay của HSFO 380 centistoke tại châu Á đã đạt mức kỷ lục hơn 76 đô la mỗi tấn vào tuần trước và giảm xuống khoảng 70 đô la sau khi Mỹ ban hành quyết định miễn trừ.

Tuy nhiên, cấu trúc thị trường vẫn phản ánh trạng thái nghịch giá mạnh mẽ. Giá giao ngay hiện tại vẫn duy trì ở mức cao hơn so với giá kỳ hạn. Các nhà môi giới cho rằng hiện tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy nguồn cung dầu mỏ thực tế trên thị trường vẫn đang ở mức khan hiếm.

Dù nguồn cung dầu mỏ từ Nga tăng lên, các tổ chức nghiên cứu năng lượng vẫn giữ thái độ thận trọng về triển vọng thị trường trong trung hạn. Đại diện từ LSEG đánh giá, dầu mỏ từ Nga không đủ khả năng bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt, nếu cuộc khủng hoảng tại Trung Đông kéo dài hơn dự kiến.

Đồng thời, việc cắt giảm sản lượng tại nhiều nhà máy lọc dầu trên khắp châu Á và Trung Đông càng khiến nguồn cung trở nên mong manh. Các lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối tâm lý lạc quan về giá dầu mỏ của các nhà đầu tư trong những tuần tới.