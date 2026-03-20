15.000 xe tải điện Tesla sắp được tung ra thị trường, giá rẻ hơn 100.000 USD so với nhiều đối thủ, đi được 800 km/sạc: Elon Musk đang toan tính gì?

Trong một khúc cua hẹp bên ngoài Sparks, bang Nevada, Dakota Shearer lần đầu trải nghiệm chiếc Tesla Semi đã rơi vào tình huống mà bất kỳ tài xế xe tải nào cũng e ngại: rẽ nhầm đường và mắc kẹt.

Với những chiếc xe diesel truyền thống, anh sẽ phải xuống xe nhiều lần để quan sát và căn chỉnh khi lùi. Nhưng lần này, mọi thứ diễn ra khác hẳn.

Ngồi ở vị trí trung tâm cabin, không còn điểm mù bên phải, xung quanh là các màn hình hiển thị mọi vật thể, Shearer chỉ cần quan sát và lùi xe một cách dứt khoát.

“Tôi lùi ra ngay, không gặp bất kỳ vấn đề nào. Cảm giác như chưa từng mắc kẹt ở đó,” anh kể. “Chính lúc ấy tôi nhận ra công nghệ của Tesla thực sự tạo ra khác biệt.”

“Chinh phục” nhóm khách hàng khó tính nhất

Shearer là một trong số ít tài xế Mỹ được lái thử phiên bản tiền sản xuất của Tesla Semi. Sau nhiều năm trì hoãn, Tesla dự kiến bắt đầu giao những chiếc xe tải điện này từ nhà máy Gigafactory tại Nevada trong mùa hè tới.

Theo ước tính, hãng có thể bàn giao từ 5.000 đến 15.000 chiếc trong năm 2026, trước khi nâng sản lượng lên 50.000 xe mỗi năm.

Điều đáng chú ý là Tesla đang dần thuyết phục được chính những người khó tính nhất trong ngành: các tài xế xe tải. Những người tham gia thử nghiệm cho biết họ ấn tượng với thiết kế vị trí lái trung tâm, khả năng quan sát vượt trội, tốc độ sạc nhanh và quãng đường di chuyển dài - với mức giá thấp hơn khoảng 100.000 USD so với nhiều mẫu xe tải điện khác.

Angel Rodriguez, tài xế 56 tuổi tại California, vừa chuyển từ xe diesel 13 cấp số sang Tesla Semi trong một chương trình thử nghiệm kéo dài một tháng.

“Lái xe này dễ chịu hơn hẳn,” ông nói. “Cơ thể đỡ mệt vì không phải liên tục dùng côn và cần số.”

Khác với xe diesel, Tesla Semi vận hành hoàn toàn tự động, giúp giảm đáng kể áp lực cho tài xế trong những hành trình dài. Một trong những yếu tố nổi bật là tầm hoạt động. Theo hãng, xe có thể di chuyển tới khoảng 800 km sau mỗi lần sạc - vượt xa nhiều mẫu xe tải điện hiện nay.

Jennie Abarca, CEO của King Fio Trucking tại Long Beach, cho biết công ty bà hiện sở hữu nhiều xe tải điện nhưng chỉ sử dụng cho các tuyến ngắn do hạn chế về quãng đường. Với Tesla Semi, bà có thể tổ chức nhiều chuyến hàng hơn mỗi ngày, thậm chí thực hiện các tuyến dài như Long Beach-Las Vegas.

“Tesla thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi vận hành,” bà nói. “Nó mở ra một mô hình giao hàng hoàn toàn mới.”

Những rào cản chưa thể bỏ qua

Dù mang lại nhiều kỳ vọng, Tesla Semi vẫn phải đối mặt với không ít thách thức.

Trước hết là chi phí. Mức giá ước tính dưới 300.000 USD, gấp đôi xe diesel, khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc.

Bên cạnh đó, hạ tầng sạc vẫn chưa theo kịp. Dù Tesla đã công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh dọc các tuyến vận tải chính, hệ thống hiện tại vẫn chưa đủ để hỗ trợ vận hành quy mô lớn.

Ngoài ra, bối cảnh ngành vận tải Mỹ cũng không thuận lợi. Suy giảm nhu cầu vận chuyển, chi phí lao động tăng và bất ổn thương mại đang khiến nhiều doanh nghiệp trì hoãn việc đầu tư vào phương tiện mới, đặc biệt là xe điện.

Dù vậy, Tesla Semi vẫn đang tạo ra sức hút đáng kể. Tại California, các chương trình hỗ trợ xe không phát thải đã nhanh chóng được đăng ký hết, phần lớn nhờ nhu cầu đối với dòng xe này.

Trong 6 tháng qua, các doanh nghiệp vận tải tại bang này đã nhận được hàng trăm triệu USD hỗ trợ để mua hơn 1.000 chiếc Tesla Semi - một con số đáng chú ý trong giai đoạn đầu.

Tesla từng kỳ vọng Semi sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong ngành vận tải nặng, giống như cách Model 3 đã làm với thị trường ô tô điện. Tuy nhiên, với việc công ty chuyển hướng sang AI, robot và xe tự lái, dự án này đã phần nào bị lu mờ.

Dẫu vậy, phản hồi tích cực từ chính các tài xế, những người trực tiếp vận hành, cho thấy Tesla Semi vẫn có cơ hội.

“Tôi thích nhất là cảm giác tăng tốc mượt mà,” Shearer nói. “Và cả sự chú ý nữa”.

Theo: WSJ﻿