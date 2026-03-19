Theo tờ The Straits Times, trong bài phát biểu trước toàn quốc vào đêm ngày 17/3, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết, các dòng xe điện đang tạo thêm áp lực khoảng 300 megawatt lên hệ thống vào buổi tối.

Theo ông Dissanayake, thói quen sạc xe điện ngay khi đi làm về của người dân đã tạo ra gánh nặng lớn, khiến chính phủ phải vận hành tối đa công suất các máy phát điện để đáp ứng nhu cầu tăng vọt.

Hiện tại, phần lớn điện năng ban đêm tại đây được cung cấp từ một nhà máy điện than 900 megawatt và các động cơ diesel công suất 1.000 megawatt. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với mục tiêu thân thiện với môi trường của xe điện.

Trong khi đó, Sri Lanka vẫn chưa có hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Do vậy, ông Dissanayake đã khuyến khích người dân chuyển sang sạc xe vào ban ngày để tận dụng nguồn điện năng dư thừa từ điện mặt trời, đồng thời tiết lộ chính quyền sẽ sớm áp dụng biểu giá điện mới nhằm hạn chế việc sạc pin xe điện ban đêm.

Số lượng xe điện tại Sri Lanka đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi lệnh cấm nhập khẩu ô tô kéo dài 5 năm được dỡ bỏ vào tháng 2/2025. Thống kê cho thấy hơn 10% lượng xe nhập khẩu mới là xe thuần điện.

Tuy nhiên, quốc gia này lại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông, dẫn đến việc thiếu hụt hai lô dầu thô nhập khẩu với tổng khối lượng 90.000 tấn.

Để ứng phó, Sri Lanka đã bắt đầu phân phối nhiên liệu theo định mức và áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần kể từ ngày 18/3 nhằm tiết kiệm năng lượng.

Trong ngày đầu tiên thực hiện, đường phố tại thủ đô Colombo và các khu vực lân cận trở nên vắng vẻ khi trường học, văn phòng chính phủ và ngân hàng đồng loạt đóng cửa.

Hiện chính phủ Sri Lanka đang nỗ lực đàm phán với các quốc gia như Ấn Độ và Nga để tìm kiếm nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế thay thế.