Xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc đang được đẩy mạnh theo hướng chuyển dịch sang vận tải đường sắt qua Lào, trong bối cảnh các doanh nghiệp nước này tìm cách rút ngắn thời gian giao hàng, tăng khả năng kiểm soát chất lượng và thích ứng với cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường Trung Quốc.

Mới đây, LEO Global Logistics đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác bốn bên với NTF Intergroup, AMARC và LEO Sourcing & Supply Chain nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp phục vụ xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc thông qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Theo nội dung hợp tác, các bên sẽ phối hợp triển khai một mô hình khép kín, bao gồm tìm nguồn cung, sơ chế, kiểm soát chất lượng, logistics và phân phối tại thị trường Trung Quốc. Trong đó, LEO Global Logistics phụ trách vận tải quốc tế, tập trung vào giải pháp vận chuyển đường sắt chuỗi lạnh trên tuyến Trung Quốc - Lào. Đây được xem là phương án giúp rút ngắn thời gian vận chuyển so với đường biển, qua đó hỗ trợ tốt hơn cho mặt hàng trái cây tươi có yêu cầu cao về bảo quản như sầu riêng.

Ở khâu thị trường, LEO Sourcing & Supply Chain sẽ đảm nhiệm việc phát triển mạng lưới tiêu thụ tại Trung Quốc và điều phối nhà cung cấp. NTF Intergroup chịu trách nhiệm thu mua, phân loại chất lượng cơm sầu riêng và đóng gói theo tiêu chuẩn bán lẻ của Trung Quốc. Trong khi đó, AMARC phụ trách giám sát kiểm soát chất lượng, bao gồm kiểm tra dư lượng hóa chất và kiểm dịch thực vật để đáp ứng yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Mô hình hợp tác này hướng tới việc hình thành một chuỗi cung ứng có kiểm soát đối với sầu riêng Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó yếu tố truy xuất nguồn gốc, tính đồng nhất của sản phẩm và tuân thủ quy định được đặt lên hàng đầu. Đây là những tiêu chí ngày càng quan trọng khi thị trường Trung Quốc siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu đối với nông sản.

Động thái của các doanh nghiệp Thái Lan diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường sầu riêng Trung Quốc ngày càng gay gắt. Bên cạnh nguồn cung truyền thống từ Thái Lan, thị trường này đang ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của sầu riêng từ Việt Nam và Philippines. Điều này buộc các nhà xuất khẩu Thái Lan phải cải thiện tốc độ giao hàng, chất lượng sản phẩm cũng như mức độ ổn định của chuỗi cung ứng nếu muốn duy trì thị phần.

Theo ông Kettivit Sittisoontornwong, Giám đốc điều hành LEO Global Logistics, mục tiêu của mô hình hợp tác mới là xây dựng một quy trình hiệu quả, minh bạch và đạt tiêu chuẩn quốc tế từ khâu đầu đến khâu cuối. Doanh nghiệp này cũng cho biết mô hình trên có thể được mở rộng sang các mặt hàng nông sản khác của Thái Lan như măng cụt và nhãn trong thời gian tới.

Cùng với đó, các trung tâm trung chuyển đa phương thức tại khu vực biên giới Thái Lan - Lào đang góp phần kết nối hiệu quả giữa vận tải đường bộ và đường sắt, giúp giảm phụ thuộc vào đường biển và tạo điều kiện giao hàng nhanh hơn đối với cả sầu riêng tươi lẫn sầu riêng đông lạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc vẫn ở mức cao nhưng các yêu cầu về kiểm soát chất lượng ngày càng nghiêm ngặt, việc Thái Lan tái cấu trúc chuỗi logistics cho mặt hàng sầu riêng cho thấy xu hướng cạnh tranh đang chuyển mạnh từ lợi thế nguồn cung sang năng lực vận hành, tuân thủ và tốc độ đưa hàng ra thị trường.