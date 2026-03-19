Xe hybrid giảm giá 'sập sàn' trong tháng 3: Có một mẫu xe Nhật giảm đến 330 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 chứng kiến làn sóng điều chỉnh giá bán quy mô lớn đối với các dòng xe hybrid. Động thái này xuất phát từ việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid từ đầu năm 2026. Cụ thể mức thuế này đã giảm từ 100% xuống còn 70%. Trong bối cảnh giá xăng dầu có xu hướng tăng liên tục, sự thay đổi về giá bán giúp các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng trong nước.

Xe sang Lexus

Phân khúc xe sang ghi nhận mức giảm giá sâu nhất về giá trị tuyệt đối. Thương hiệu Lexus Việt Nam thực hiện điều chỉnh giá bán cho toàn bộ dải sản phẩm hybrid của hãng. Mẫu sedan cao cấp Lexus LS 500h dẫn đầu danh sách ưu đãi với mức giảm 330 triệu đồng. Giá niêm yết của mẫu xe này hiện duy trì ở mức khoảng 8,39 tỷ đồng.

Dòng SUV Lexus RX 350h phiên bản Luxury có mức giảm 190 triệu đồng so với giá niêm yết 4,33 tỷ đồng. Mẫu xe Lexus NX 350h cũng được áp dụng mức ưu đãi 150 triệu đồng trên giá bán 3,42 tỷ đồng. Các dòng xe này sử dụng công nghệ tự sạc trong quá trình vận hành và không yêu cầu hạ tầng trạm sạc công cộng.

Hyundai Santa Fe hybrid

Ở phân khúc xe phổ thông, các hãng xe cũng đưa ra nhiều chương trình kích cầu nhằm gia tăng thị phần. Hyundai Santa Fe hybrid hiện là mẫu xe lai duy nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam có mức ưu đãi tổng cộng khoảng 220 triệu đồng.

Gói ưu đãi này bao gồm giảm giá tiền mặt trực tiếp, quyền lợi thẻ hội viên và gia hạn thời gian bảo hành. Mẫu xe có giá niêm yết 1,369 tỷ đồng và tiêu thụ khoảng 6,37 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe trang bị động cơ tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 235 mã lực. Hệ thống quản lý năng lượng trên xe cho phép người lái điều chỉnh mức độ thu hồi năng lượng phanh tái sinh thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng.

Honda và Kia

Thương hiệu Honda tập trung ưu đãi cho dòng sedan Civic e:HEV RS với hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết 999 triệu đồng, mức hỗ trợ này tương đương khoảng 100 triệu đồng tùy theo địa phương đăng ký. Ngoài ra khách hàng mua xe trong tháng 3 còn được áp dụng lãi suất vay 0% trong năm đầu tiên. Mẫu xe này vẫn duy trì đặc tính vận hành thể thao với 4 chế độ lái khác nhau.

Trong khi đó Kia cũng triển khai chương trình khuyến mại cho mẫu Carnival hybrid với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Mẫu MPV này đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,95 lít cho 100 km và được hãng cam kết bảo hành pin trong thời gian 7 năm.

Suzuki và Toyota

Các dòng xe hybrid ở tầm giá thấp hơn cũng ghi nhận sự giảm giá đáng kể. Suzuki áp dụng mức ưu đãi từ 15 đến 70 triệu đồng cho dòng xe Fronx tùy thuộc vào số khung của từng xe. Mẫu xe gia đình 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid cũng có mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng miễn phí trong 6,5 năm. Tổng giá trị khuyến mại cho mẫu xe này ước tính khoảng 55 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross phiên bản HEV cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ giúp giá xe thực tế giảm còn khoảng 691 triệu đồng. Đây là mẫu xe hybrid có doanh số dẫn đầu thị trường nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu dao động từ 3,56 đến 3,8 lít cho 100 km.

Sự biến động về giá bán của xe hybrid trong tháng 3/2026 phản ánh rõ nét sự thay đổi trong chính sách thuế của Chính phủ. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt giúp các hãng xe có dư địa để điều chỉnh chi phí lăn bánh cho khách hàng.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng này sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp lên các dòng xe thuần xăng truyền thống. Người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn hơn ở các tầm giá khác nhau từ xe đô thị cỡ nhỏ đến xe sang cao cấp. Các mẫu xe này vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện hạ tầng giao thông hiện tại của Việt Nam.