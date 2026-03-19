BMW trình làng xe điện mới đi được 900 km/lần sạc

Hơn một thập kỷ sau khi mẫu hatchback BMW i3 đầu tiên ra mắt, mở đầu cho hành trình điện hóa của BMW , tên gọi i3 nay đã quay trở lại trên một mẫu xe hoàn toàn khác.

Không còn là chiếc xe điện cỡ nhỏ cá tính trước đây, i3 thế hệ mới mang vai trò quan trọng hơn nhiều khi trở thành phiên bản thuần điện của dòng 3-Series dành cho thị trường toàn cầu (ngoài Trung Quốc).

Cận cảnh sedan điện BMW i3 Neue Klasse vừa ra mắt. Video: Motor1

Trong khi đó, phiên bản chạy xăng của thế hệ 3-Series mới (mã G50) dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, sử dụng nền tảng CLAR nâng cấp. Tuy nhiên, tâm điểm hiện tại là biến thể thuần điện mang mã NA0, phát triển trên nền tảng xe điện hoàn toàn mới Neue Klasse. Nhiều yếu tố về thiết kế và nội thất trên mẫu xe này được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các phiên bản động cơ đốt trong trong tương lai.

Về ngoại hình, i3 mới là sự kết hợp giữa phong cách quen thuộc của dòng xe và yếu tố tương lai. Dù không giữ được vẻ thanh thoát như các mẫu concept trước đây, xe vẫn mang diện mạo hiện đại với các đường nét góc cạnh, gợi nhớ đến các thế hệ BMW 3 Series E36 và BMW 3 Series E46.

Phần đầu xe nổi bật với mặt ca lăng mới và hệ thống đèn tích hợp thành một khối liền mạch – phong cách từng xuất hiện trên mẫu SUV điện BMW iX3.

Thân xe được làm gọn gàng với tay nắm cửa dạng ẩn. Các bề mặt ít chi tiết rườm rà và vòm bánh xe cơ bắp cùng cột C với đường gấp khúc đặc trưng của BMW.

Khoang cabin được thiết kế theo hướng hiện đại và tiện dụng giống iX3. Các trang bị nổi bật gồm có vô lăng hai chấu thiết kế mới, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn và hệ thống Panoramic iDrive – một dải hiển thị HUD toàn chiều rộng chân kính lái.

Về công nghệ, i3 mới sử dụng hệ truyền động eDrive thế hệ thứ sáu của BMW, kết hợp kiến trúc điện 800V, pin dạng trụ. Nhờ đó, xe đạt mật độ năng lượng cao hơn và tối ưu không gian. Theo thông số thử nghiệm sơ bộ, phạm vi hoạt động có thể lên tới 708 km theo chuẩn EPA hoặc 900 km theo chuẩn WLTP.

Khả năng sạc nhanh DC đạt tối đa 400 kW, cho phép bổ sung khoảng 400 km quãng đường chỉ trong 10 phút. Xe cũng hỗ trợ sạc hai chiều, có thể cung cấp điện cho thiết bị gia dụng, hệ thống điện trong nhà hoặc truyền năng lượng trở lại lưới điện.

Một số tiện ích thông minh khác bao gồm cổng sạc tự động đóng/mở khi xe ra vào trạm sạc. Hệ thống dẫn đường của BMW cũng tích hợp tính toán điểm dừng sạc, tình trạng trạm, chi phí và các tiện ích xung quanh. Ngoài ra, xe có cốp nhỏ phía trước dành cho cáp sạc.

BMW cho biết i3 sẽ được sản xuất tại Munich từ tháng 8, với những chiếc xe đầu tiên dự kiến bàn giao vào mùa thu năm nay (đời 2027). Đây được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất trong chiến lược điện hóa tiếp theo của hãng, không chỉ vì là xe điện mà còn là phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng 3-Series – một trong những biểu tượng của BMW.

Trong thời gian tới, BMW sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm với các phiên bản một mô-tơ giá rẻ hơn, biến thể hiệu năng cao M Performance, cũng như các bản Touring wagon và phiên bản động cơ đốt trong. Đáng chú ý, hãng cũng đang phát triển phiên bản thuần điện đầu tiên của BMW M3.