Giá cà phê hôm nay 19-3: Robusta tăng phiên thứ 3

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 19-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng 0,85% - 1,47%; trong khi giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm nhẹ dưới 0,5%.

Robusta tăng 3 phiên liên tiếp

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 52 USD/tấn, lên 3.579 USD/tấn; giá Arabica giảm 40 USD/tấn, còn 6.460 USD/tấn.

Như vậy giá Robusta đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tổng cộng tăng 124 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc 92.100 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá không chênh lệch nhiều giữa các vùng, dao động trong khoảng 91.000 – 92.300 đồng/kg.

Giá cà phê chốt ngày 19-3 (giờ Việt Nam) - Nguồn: giacaphe.com

Ekaf mở rộng mảng cà phê bán lẻ

Trong khi đó, Ekaf, một tập đoàn cà phê công nghiệp của Ý (thu mua lượng lớn cà phê của Việt Nam), vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt khoảng 88 triệu euro, lợi nhuận khoảng 9,5 triệu euro, tương ứng với tỉ suất lợi nhuận khoảng 11%.

Ekaf cũng vừa kỷ niệm 80 năm thành lập, đồng thời công bố chiến lược phát triển mạnh mảng nhãn hiệu riêng, hợp tác với nhiều nhà bán lẻ quy mô lớn và sản xuất sản phẩm cho các thương hiệu bán lẻ tại nhiều thị trường.

Phân khúc cà phê bán lẻ đến người tiêu dùng ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia

Động thái này giúp doanh nghiệp củng cố vị thế trên thị trường và ứng phó tốt hơn với bối cảnh giá cà phê xanh biến động mạnh.

Điều này cho thấy việc giá cà phê nguyên liệu biến động mạnh trong vài năm gần đây không chỉ là mối quan tâm của nông dân trồng cà phê ở Việt Nam hay Brazil mà với các tập đoàn cà phê lớn trên thế giới.

Bên cạnh phát triển thêm sản phẩm chế biến sâu, nhiều nhà rang xay trên thế giới còn thay đổi công thức, tăng tỉ lệ sử dụng Robusta từ Việt Nam (có giá rẻ hơn so với Arabica) để bảo đảm lợi nhuận.