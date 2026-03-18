Giá cà phê hôm nay 18-3: Arabica – Robusta đồng loạt tăng, tín hiệu đảo chiều rõ nét

18-03-2026 - 09:15 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với cả Arabica và Robusta giữa bối cảnh chi phí vận chuyển và vật tư nông nghiệp tăng và xuất khẩu cà phê tháng trước giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 18-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 1,38%-1,5%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,2-0,77%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 52 USD/tấn, lên 3.527 USD/tấn; giá Arabica tăng 40 USD/tấn lên 6.500 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc 90.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê các kỳ hạn chốt ngày 18-3 (giờ Việt Nam) - Nguồn: giacaphe.com

Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng trở lại khi chiến sự ở Trung Đông gây ảnh hưởng đến chi phí và thời gian vận chuyển.

Bên cạnh đó, trong tháng 2-2026 không chỉ Brazil xuất khẩu giảm mà Việt Nam cũng giảm do ảnh hưởng bởi tuần nghỉ Tết Nguyên đán khiến lượng hàng đưa ra thế giới bị hụt.

Giá cà phê tăng 2 phiên đầu tuần

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), xuất khẩu cà phê nhân xanh trong tháng 2-2026 đạt 2,29 triệu bao 60 kg, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 8 tháng đầu niên vụ cà phê Brazil 2025-2026, tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 23,45 triệu bao, giảm 23% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu Robusta giảm mạnh 48% so với cùng kỳ, xuống còn 2,92 triệu bao.

Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 2-2026, xuất khẩu cà phê nhân đạt 2,26 triệu bao, giảm đến 24% so với cùng kỳ 2025.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

