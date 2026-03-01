Ảnh minh họa

Ngày 16/3, tập đoàn dầu khí Ý Eni công bố phát hiện hai mỏ khí đốt lớn ngoài khơi bờ biển Libya, mở rộng khả năng cung cấp năng lượng cho cả thị trường châu Âu và Libya.

Hai mỏ mới, mang tên Bahr Essalam South 2 và 3, nằm cách bờ biển khoảng 45 hải lý, ở độ sâu gần 650 feet (192 mét), thuộc hệ tầng Metlaoui – cùng hệ tầng với các mỏ dầu khí đã được khai thác thành công trong khu vực. Eni đánh giá trữ lượng ban đầu của hai mỏ này vượt 1.000 tỷ feet khối (khoảng 1,3 tỷ m³), đồng thời khẳng định chất lượng khí đốt cao và tiềm năng thương mại khả thi.

Các mỏ mới được khoan nằm liền kề mỏ Bahr Essalam hiện có, giúp Eni có thể nhanh chóng phát triển bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Libya, nơi Eni đã hiện diện nhiều thập kỷ, bất chấp những biến động chính trị trên đất liền.

Hiện tại, Eni còn hợp tác với BP trong dự án khoan giếng nước sâu đầu tiên tại Libya trong nhiều năm, nhằm khai thác một mỏ khí tiềm năng khác ngoài khơi bờ biển Sirte. Trong vòng cấp phép năm 2025 của Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) – vòng cấp phép đầu tiên kể từ 2007 – Eni đã giành quyền khai thác 29.000 km² ngoài khơi Sirte, hợp tác cùng QatarEnergy và đóng vai trò là đối tác điều hành. Khu vực mới này được đánh giá có tiềm năng thăm dò và khai thác đáng kể, bao gồm những khu vực chưa từng khảo sát bằng địa chấn 3D.

Libya đặt mục tiêu nâng sản lượng khí đốt lên 1 tỷ feet khối/ngày (11 tỷ m³/năm) vào đầu thập niên 2030, chủ yếu xuất khẩu sang châu Âu – thị trường đang có nhu cầu năng lượng cao. Các nguồn khí này sẽ tiếp tục được vận chuyển qua đường ống GreenStream 32 inch, nối trạm bơm ở Mellitah (Libya) đến trạm tiếp nhận tại Ý.

Với những bước đi này, Eni củng cố vị thế là một trong những nhà khai thác khí đốt quan trọng nhất tại Libya, đồng thời góp phần ổn định nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng.