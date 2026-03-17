Đột xuất kiểm tra: Cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm 'quen thuộc' với người Việt nghi nhập lậu từ Trung Quốc

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không có chứng từ hợp pháp, không xác định được chủ sở hữu.

Hoạt động này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính và Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan, với trọng tâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa qua khu vực biên giới phía Bắc.

Cụ thể, vào 17h00 ngày 11/03/2026, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một lô hàng thực phẩm có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 350 kg thực phẩm gồm 150 kg xúc xích khô ăn liền, 120 kg xúc xích đông lạnh và 80 kg xiên thịt đông lạnh. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và không xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, vào 17h00 ngày 08/02/2026, tại cùng khu vực, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một lô hàng thực phẩm nhập lậu vô chủ, thu giữ 335 kg gồm 157 kg xúc xích khô ăn liền, 132 kg xúc xích đông lạnh và 46 kg xiên thịt đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng đang trong tình trạng rã đông, không có chứng từ hợp pháp và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, ngày 06/02/2026, tại khu vực Km3 Quốc lộ 70 (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện và thu giữ 323 kg hàng đông lạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có chứng từ hợp pháp. Lô hàng được các đối tượng tập kết trái phép để chuẩn bị vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Theo cơ quan Hải quan, các vụ việc cho thấy các đối tượng thường lợi dụng đường mòn, lối mở để vận chuyển trái phép thực phẩm không rõ nguồn gốc vào Việt Nam nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng buôn lậu thực phẩm bẩn có dấu hiệu gia tăng, lực lượng Hải quan đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát tại khu vực biên giới. Việc tăng cường kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm răn đe các hành vi vi phạm mà còn góp phần ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo chất lượng xâm nhập thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương pháp luật trên tuyến biên giới.



