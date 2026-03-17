Một cây xăng bị phạt vì bán giá cao hơn quy định

17-03-2026 - 22:03 PM | Thị trường

Một doanh nghiệp vừa bị xử phạt do có hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa theo quy định.

Theo tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, ngày 13-3, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã xử phạt đối với 1 doanh nghiệp do có hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành.

Hình ảnh công chức Đội QLTT số 7 Kiểm tra tại cửa hàng

Trước đó, ngày 12-3, Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc một cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu bán cao hơn giá do Bộ Công Thương công bố.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tại Cửa hàng xăng dầu số 1 - Công ty cổ phần phát triển & thương mại Lĩnh Lương, địa chỉ: Đường 21B, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.

Qua công tác nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại Cửa hàng xăng dầu số 1, Đội Quản lý thị trường số 7 đã phát hiện cửa hàng có hành vi bán xăng dầu với mức giá bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành theo đúng phản ánh của người dân.

Ngày 13-3, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương về hành vi vi phạm nói trên với số tiền phạt 35 triệu đồng.

Cùng với đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, qua vụ việc cho thấy, thông tin phản ánh, cung cấp từ người dân có vai trò rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

PV

Người Lao Động

