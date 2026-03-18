Công an TPHCM khởi tố chủ hộ kinh doanh BN Center

Ngày 17-3, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại Hộ kinh doanh BN Center (đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Trần Thị Xuân

Lê Thị Thanh Giang

Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Trần Thị Xuân (SN 1994) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, Lê Thị Thanh Giang (SN 2001) cũng bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế TPHCM kiểm tra hộ kinh doanh BN CENTER do bà Trần Thị Xuân đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Clip Công an TPHCM đọc quyết định khởi tố chủ Hộ kinh doanh BN Center

Quá trình điều tra xác định hộ kinh doanh BN Center do Lê Thị Thanh Giang làm chủ và nhờ Trần Thị Xuân đứng tên.

Hộ kinh doanh BN Center đã chạy quảng cáo trên Facebook là cơ sở khám chữa bệnh chuyên điều trị các bệnh về tóc, bệnh về da đầu và có bác sỹ chuyên môn điều trị để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên hộ kinh doanh BN Center chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, giấy xác nhận nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, hộ kinh doanh BN Center cũng không có kỹ thuật viên được đào tạo về lĩnh vực y tế.

Sau khi khách hàng đến điều trị, các đối tượng tự xưng là bác sỹ, kỹ thuật viên, trợ lý bác sỹ... tiến hành điều trị cho bệnh nhân thu tiền của khách hàng. Đến nay đã có 50 khách hàng đến cơ sở điều trị và thanh toán cho cơ sở số tiền hơn 2 tỉ đồng nhưng không hiệu quả như cam kết nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM.

Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Xuân. Riêng Lê Thị Thanh Giang do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



