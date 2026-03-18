Zeekr 8X chốt giá quy đổi hơn 1,4 tỷ đồng ở sát Việt Nam: Cùng cỡ Explorer, máy hybrid cắm sạc, mạnh ngang siêu xe

Thương hiệu xe điện cao cấp Zeekr vừa chính thức khởi động chương trình tiền mở bán cho mẫu SUV 8X tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 376.800 nhân dân tệ (khoảng 1,42 tỷ VNĐ).

Mẫu xe này tiếp tục khẳng định chiến lược của Zeekr trong việc chinh phục phân khúc xe lai sạc điện (PHEV) hạng sang bằng cách ứng dụng hệ thống hybrid điện áp cao 900 V kết hợp cùng cấu hình truyền động đa mô-tơ mạnh mẽ. Khách hàng có nhiều lựa chọn phiên bản khác nhau, trong đó biến thể cao cấp nhất có mức giá lên tới 516.800 nhân dân tệ (khoảng 1,95 tỷ VNĐ).

Về khả năng vận hành, Zeekr 8X sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa động cơ tăng áp 2.0 T và hệ thống dẫn động hai hoặc ba mô-tơ điện. Phiên bản ba mô-tơ đạt công suất tối đa lên đến 1.030 kW, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,96 giây, trong khi phiên bản hai mô-tơ cũng chỉ mất 3,7 giây để đạt cột mốc này. Những thông số này có thể so sánh với siêu xe.

Với hai tùy chọn dung lượng pin là 55,1 kWh và 70 kWh, xe có thể di chuyển thuần điện quãng đường 410 km và đạt tổng hành trình kết hợp lên tới 1.416 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đặc biệt, công nghệ sạc siêu nhanh 6C trên nền tảng 900 V giúp xe nạp năng lượng từ 20% lên 80% chỉ trong vỏn vẹn 9 phút.

Chiếc SUV này sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài 5.100 mm và trục cơ sở đạt 3.069 mm, tương đương phân khúc Ford Explorer hay Volkswagen Teramont.

Thiết kế ngoại thất của xe gây chú ý với hệ thống đèn chiếu sáng dạng tách rời và dải đèn ban ngày hình chữ C đặc trưng, đi kèm cụm cảm biến LiDAR đặt trên nóc.

Không gian nội thất được tối ưu hóa cho các cấu hình 5 hoặc 6 chỗ ngồi, tích hợp màn hình OLED phía sau và hệ thống âm thanh Naim 29 loa cao cấp. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 1.133 lít và có thể mở rộng tối đa lên đến 2.200 lít khi gập hàng ghế sau.

Bệ điều khiển thiết kế khá giống trên xe Mercedes-Benz. Ảnh: FB

Hỗ trợ người lái là hệ thống G-ASD tiên tiến với 43 cảm biến, 5 thiết bị LiDAR và sức mạnh xử lý từ chip đôi Nvidia Drive Thor-U đạt mức 1.400 TOPS. Hệ thống này cho phép kiểm soát khung gầm kỹ thuật số bằng trí tuệ nhân tạo và cung cấp nhiều chế độ lái linh hoạt.

Zeekr 8X thừa hưởng phần lớn cấu trúc và công nghệ từ người tiền nhiệm Zeekr 9X, mẫu SUV cỡ lớn đã đạt được doanh số cộng dồn hơn 33.500 chiếc kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2025. Trước khi mở bán, hệ thống hybrid và khung gầm của 8X đã trải qua quá trình thử nghiệm thực tế khắc nghiệt trên quãng đường 30.000 km khắp Trung Quốc để đảm bảo độ bền bỉ.

Sự xuất hiện của 8X không chỉ củng cố vị thế của Zeekr trong mảng xe năng lượng mới mà còn cho thấy tham vọng dẫn đầu về công nghệ sạc nhanh và hiệu suất vận hành. Hiện tại, hãng vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể về việc đưa mẫu xe này ra thị trường quốc tế, song những phản hồi từ thị trường nội địa sẽ là thước đo quan trọng cho bước đi tiếp theo của thương hiệu.