Cước vận chuyển container rục rịch tăng

Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu tăng đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể.

Ví dụ, đối với container 40 feet có hàng, giá vận chuyển tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh ở khoảng 9 triệu đồng/container, tuyến Hải Phòng - Cái Mép có chi phí là 10,5 triệu đồng. Các mức giá này tăng khoảng 1 - 1,5 triệu đồng so với thời điểm đầu tháng 3.

Ngoài việc điều chỉnh giá cước, các doanh nghiệp cũng áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu từ ngày 15/3. Theo lý giải của các hãng tàu, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu tăng mạnh và dự kiến có thể kéo dài trong thời gian tới. Còn với các tuyến đường biển quốc tế, hiện phần lớn giá cước vận chuyển từ Việt Nam đi, chưa bị điều chỉnh đáng kể. Tuy nhiên, một số hãng tàu có hành trình phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi) đã thông báo áp dụng phụ phí xung đột.

Dữ liệu từ Drewry – đơn vị phân tích thị trường vận tải biển toàn cầu – cho thấy chỉ số giá container thế giới (World Container Index – WCI) trong tuần gần nhất đã tăng 8%, lên mức 2.123 USD/container 40 feet. Mức tăng chủ yếu đến từ các tuyến Á – Âu và tuyến xuyên Thái Bình Dương.

Một số hãng vận tải lớn như MSC và CMA CGM cũng đã thông báo tăng giá cước FAK (Freight All Kinds) từ ngày 22/3. Theo dự báo của Drewry, trong bối cảnh các hãng tàu tiếp tục điều tiết năng lực vận chuyển, giá cước giao ngay trên thị trường quốc tế có thể tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Ngoài yếu tố địa chính trị, chi phí nhiên liệu cũng đang tạo thêm áp lực đối với các hãng vận tải biển. Dữ liệu từ Thurlestone Shipping cho thấy giá nhiên liệu dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp đã có thời điểm tăng từ 521 USD/tấn lên 822 USD/tấn, trong khi giá dầu diesel hàng hải có hàm lượng lưu huỳnh thấp từng đạt mức 1.383 USD/tấn.



