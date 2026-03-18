Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Thái Lan

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2026 ghi nhận sự sụt giảm so với tháng trước, chủ yếu do yếu tố сезон vụ và nhịp độ giao dịch chậm lại sau giai đoạn đầu năm.

Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 2 đạt gần 14 nghìn tấn, với kim ngạch hơn 90 triệu USD, giảm mạnh so với tháng 1. Tuy nhiên, nếu tính chung hai tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng trưởng 30,8% về lượng và tăng 25,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn duy trì ổn định, bất chấp biến động ngắn hạn.

Diễn biến này phần nào phản ánh đặc thù của ngành, khi hoạt động xuất khẩu thường chững lại trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trước khi tăng tốc trở lại trong các tháng tiếp theo.

Về giá cả, sau ba tháng liên tiếp giảm, giá xuất khẩu bình quân của hạt tiêu Việt Nam đã phục hồi nhẹ trong tháng 2, lên khoảng 6.600 USD/tấn. Dù vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, xu hướng tăng trở lại cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường, nhất là trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang có dấu hiệu thắt chặt.

Theo các chuyên gia, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2026 có thể giảm đáng kể do tồn kho tại nhiều quốc gia sản xuất lớn suy giảm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ được dự báo phục hồi, đặc biệt tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, khi thuế nhập khẩu giảm về 0%, và Trung Quốc – nơi lượng tồn kho được cho là đang ở mức thấp.

Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong thời gian tới, tạo dư địa tăng trưởng cho cả năm 2026.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam trong hai tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, Đức vẫn duy trì vị trí là một trong những thị trường chủ lực tại châu Âu.

Đáng chú ý, Thái Lan đang nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh. Lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2 nghìn tấn, trị giá 14 triệu USD, tăng 124% về lượng và tăng 103% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đưa Thái Lan trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, cùng với 2 thị trường Hoa Kỳ và Đức.

Sự gia tăng nhu cầu từ Thái Lan được cho là xuất phát từ đặc thù tiêu thụ gia vị cao trong ngành thực phẩm và du lịch, trong khi nguồn cung nội địa không đáp ứng đủ hoặc chi phí sản xuất cao. Điều này khiến nước này phải đẩy mạnh nhập khẩu, trong đó Việt Nam là nguồn cung chính.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá hạt tiêu quốc tế đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước, nhiều doanh nghiệp tại Thái Lan có xu hướng tăng mua để phục vụ chế biến cũng như dự trữ, nhằm phòng ngừa rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong tương lai.

Giới phân tích nhận định, với xu hướng nhu cầu toàn cầu tăng và nguồn cung có thể giảm, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026. Đặc biệt, việc mở rộng thị trường và tận dụng tốt các cơ hội từ biến động cung – cầu sẽ là yếu tố then chốt giúp ngành hàng này tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.