V-Green của ông Phạm Nhật Vượng rót 10.000 tỷ xây ngay 99 'siêu trạm sạc' dọc Việt Nam: Mỗi trạm 100 súng, công suất 150 kW, toàn bộ dùng điện 'sạch'

Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green vừa công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 "siêu trạm sạc" trên phạm vi cả nước trong năm 2026. Đây được xem là bước đi mới nhằm mở rộng hạ tầng phục vụ xe điện, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu di chuyển đường dài bằng ô tô điện đang gia tăng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống 99 siêu trạm sạc sẽ được bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn, trải dài trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố. Các trạm được quy hoạch với khoảng cách hợp lý nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển liên tỉnh hoặc xuyên Việt, hướng tới giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của người dùng xe điện hiện nay là hạ tầng sạc trên các cung đường dài.

Mỗi siêu trạm sạc dự kiến được trang bị tối đa 100 súng sạc công suất 150kW, cho phép phục vụ đồng thời số lượng lớn phương tiện. Theo công bố, thời gian sạc có thể rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút để xe tiếp tục hành trình, tùy thuộc vào dung lượng pin và điều kiện vận hành thực tế. Mô hình này hướng đến việc giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng khả năng khai thác trong các giai đoạn cao điểm.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống siêu trạm sạc được định hướng sử dụng nguồn năng lượng sạch từ điện gió và điện mặt trời. Nguồn điện này sẽ được lưu trữ thông qua hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu và phát triển. Việc kết hợp giữa năng lượng tái tạo và hạ tầng sạc được kỳ vọng góp phần giảm phát thải carbon, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc phát triển các siêu trạm sạc không chỉ nhằm tăng độ phủ hạ tầng mà còn hướng tới nâng cao trải nghiệm người dùng, đặc biệt trong các hành trình dài. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống này có thể góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với phương tiện điện, vốn vẫn đang chịu áp lực về tính tiện dụng so với xe động cơ đốt trong.

Kế hoạch xây dựng 99 siêu trạm sạc dự kiến được triển khai ngay trong năm 2026, với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, trong đó các dòng xe của VinFast chiếm tỷ trọng lớn. Sự gia tăng số lượng phương tiện kéo theo nhu cầu cấp thiết về hạ tầng sạc, đặc biệt ở các tuyến giao thông liên vùng.

Trước đó, tính đến cuối năm 2025, V-Green cho biết đã hoàn thiện quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện trên toàn quốc. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp dự kiến tập trung nguồn lực vào các siêu trạm sạc quy mô lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới tủ đổi pin dành cho xe máy điện nhằm đa dạng hóa giải pháp năng lượng.

Giới quan sát nhận định, việc đầu tư vào hạ tầng sạc quy mô lớn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường xe điện phát triển, khi yếu tố tiện lợi và khả năng tiếp cận năng lượng được cải thiện.



