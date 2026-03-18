SUV cỡ A đua giảm giá tại Việt Nam: 'Vua doanh số' Sonet rẻ kỷ lục, giá Fronx cũng gần 'kịch sàn'

18-03-2026 - 08:23 AM | Thị trường

Cuộc đua doanh số phân khúc SUV/crossover cỡ A hứa hẹn sẽ nóng lên khi Suzuki Fronx, Kia Sonet và Hyundai Venue đồng loạt giảm giá sâu trong tháng 3/2026, khởi điểm từ 475 triệu đồng.

Suzuki Fronx - từ 480 triệu đồng

Là tân binh trong phân khúc SUV/crossover cỡ A, Suzuki Fronx nhanh chóng tham gia cuộc đua giảm giá khi liên tục có khuyến mãi sâu qua các tháng. Đỉnh điểm là trong tháng 3 này, mẫu xe này được khuyến mãi tới 70 triệu đồng.

Cụ thể hơn, Fronx bản GLX tầm trung được hỗ trợ 100% trước bạ và bảo dưỡng miễn phí trong 1,5 năm, quy đổi tiền mặt 70 triệu đồng. Bản GL tiêu chuẩn được hỗ trợ 50% trước bạ và bảo dưỡng miễn phí trong 3,5 năm, quy đổi tiền mặt 40 triệu đồng. Bản này sau khi trừ hết khuyến mãi còn khởi điểm chỉ 480 triệu đồng, trong khi niêm yết là 520 triệu đồng. Bản cao cấp nhất GLX Plus được tặng gói bảo dưỡng 5,5 năm, quy đổi 30 triệu đồng.

Fronx vốn có giá niêm yết khởi điểm cao nhất phân khúc. Tuy nhiên, qua các chương trình khuyến mãi chính hãng và từ đại lý, giá xe đang hạ xuống ngang mặt bằng chung.

Giá bán mới này có thể giúp thúc đẩy doanh số Fronx khi mẫu xe này đang hụt hơi trong phân khúc. Trong tháng 2/2026, mẫu xe này bán được 52 xe, doanh số thấp nhất phân khúc.

Kia Sonet - từ 475 triệu đồng

Kia Sonet hiện là dòng xe gầm cao có giá bán thấp nhất của Kia tại Việt Nam. Bước sang tháng này, giá niêm yết của xe giảm từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản. Giá niêm yết thấp nhất của Sonet giờ chỉ còn từ 489 triệu đồng.

Cộng thêm mức khuyến mãi lên tới 40 triệu đồng (có thể trừ trực tiếp), giá thực tế của Sonet hiện chỉ còn từ 475 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất phân khúc, tạo lợi thế cạnh tranh lớn trước các đối thủ.

Trong tháng 2/2026, mẫu xe này bán được tới 526 xe, cao nhất trong nhóm SUV/crossover cỡ A máy xăng. Trước đó, Sonet vẫn là cái tên xuất hiện ở đầu bảng doanh số phân khúc qua các tháng.

Hyundai Venue - từ 475 triệu đồng

Hyundai Venue mặc dù không nhận được khuyến mãi từ chính hãng, phía đại lý vẫn đang giảm giá sâu cho mẫu xe này. Tùy đại lý mà có mức giảm khác nhau. Giá khởi điếm sau giảm của Venue rời vào khoảng 475-480 triệu đồng tùy nơi. Giá niêm yết của xe từ 539 triệu đồng.

Tháng trước, Venue là mẫu xe bán chạy thứ 2 phân khúc cỡ A máy xăng, chỉ dưới Sonet. Tuy nhiên, mức chênh lệch doanh số giữa 2 mẫu xe Hàn Quốc này là khá lớn khi Venue chỉ bán được 106 xe.

Mẫu xe thứ 4 trong phân khúc này là Toyota Raize. Khác với ba mẫu xe đối thủ, Raize "tiết kiệm" khuyến mãi hơn khi không được giảm tiền mặt. Phía đại lý chỉ tặng một số phụ kiện cho khách mua dòng xe này. Theo chia sẻ từ người bán, Raize là mẫu xe không được nhập về với số lượng nhiều nên không có giảm giá sâu. Xe có giá niêm yết từ 510 triệu đồng.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Mỹ và Thái Lan

V-Green của ông Phạm Nhật Vượng rót 10.000 tỷ xây ngay 99 'siêu trạm sạc' dọc Việt Nam: Mỗi trạm 100 súng, công suất 150 kW, toàn bộ dùng điện 'sạch'

Nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam mua 65% cổ phần công ty bán xe VinFast

08:05 , 18/03/2026
Zeekr 8X chốt giá quy đổi hơn 1,4 tỷ đồng ở sát Việt Nam: Cùng cỡ Explorer, máy hybrid cắm sạc, mạnh ngang siêu xe

07:11 , 18/03/2026
Eo biển Hormuz không qua được thì cứ "đào đường mới" mà đi là xong, sao thế giới phải nghĩ nhiều thế?

07:06 , 18/03/2026
Cước vận chuyển container rục rịch tăng

06:08 , 18/03/2026

