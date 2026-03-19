Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội có động thái mới

19-03-2026 - 08:01 AM | Thị trường

Trên cơ sở so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán với giá hiện tại, các đơn vị, chủ đầu tư rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Ngày 18/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các dự án.

Theo Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của địa chính trị trên thế giới, những ngày qua giá xăng dầu trong nước có biến động tăng rất mạnh.

Để hạn chế tác động của giá xăng dầu đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật giá xăng dầu theo các thời điểm thông báo của Bộ Công Thương.

Thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trên cơ sở đó, so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán đã được phê duyệt, làm cơ sở xem xét việc rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng (nếu cần thiết) với các nhà thầu đối với các hợp đồng theo hình thức điều chỉnh giá. Điều này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt dự toán đã được phê duyệt, các chủ đầu tư cần nhanh chóng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh, các chủ đầu tư cần kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và báo cáo các Bộ, ngành để tháo gỡ.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ngày 18/3: Xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.


Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Nóng: Ông Trump vừa ‘ra tay’ để giảm áp lực lên dầu mỏ trong 60 ngày, thêm loạt mặt hàng cùng đón tin vui

Giá dầu bật tăng mạnh sau khi Iran tấn công các cơ sở năng lượng vùng Vịnh

Vụ ồn ào với nhạc sĩ Minh Khang: Tài xế nói gì sau khi bị khóa app?

07:26 , 19/03/2026
Tin buồn cho người chờ mua iPhone 18 Pro

07:24 , 19/03/2026
Quốc gia mua nhiều gạo Việt Nam nhất có động thái 'lạ'

07:01 , 19/03/2026
Việt Nam vừa đón tin vui cùng lúc từ cả Trung Quốc và Nhật Bản

06:01 , 19/03/2026

