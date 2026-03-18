Ngày mai, giá xăng dầu trong nước diễn biến thế nào?

Sáng 18/3, giá dầu WTI ở mức 95,81USD/thùng, tăng 0,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 102,80 USD/thùng, tăng 2,59 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại khi các cuộc tấn công mới của Iran vào Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu xấu đi, nếu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran không sớm được giải quyết.

Căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù giá dầu chưa quay lại mức tăng vọt gần 120 USD/thùng như đầu tháng 3 nhưng các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở dầu khí của UAE, cùng với tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - đang khiến giới giao dịch lo ngại về sự suy giảm nguồn cung trong dài hạn, có thể giữ giá dầu ở mức cao.

Với diễn biến này, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tại kỳ điều hành ngày mai 19/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng giảm trái chiều. Trong đó, dự báo giá xăng RON95 tăng khoảng 1.340 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.240 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel được dự báo giảm khoảng 450 đồng/lít, dầu hỏa giảm 530 đồng/lít, dầu mazut giảm khoảng 570 đồng/kg.

Giá xăng ngày mai dự báo tăng, còn giá dầu giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Trong một diễn biến khác, trước sự phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông làm thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan của bộ triển khai loạt nhiệm vụ để ứng phó khẩn cấp.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của bộ này triển khai loạt nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36 ngày 6/3 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực năng lượng, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06 ngày 9/3 của Quyền Bộ trưởng Công Thương về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo đó, yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp báo cáo nhanh của Bộ Công Thương đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông, đồng thời đưa ra các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy công nghiệp, thương mại để gửi các cấp có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Song song với đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng và chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt. Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ để báo cáo, đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương giao đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới để điều chỉnh giá kịp thời. Trong trường hợp giá cơ sở của bất kỳ mặt hàng xăng dầu phổ biến nào trong ngày tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước liền kề, cơ quan quản lý sẽ thực hiện điều hành và công bố giá ngay sau khi đạt ngưỡng này.

Ngược lại, khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với kỳ điều hành trước, việc điều hành giá sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80, tức điều hành định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Bộ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu, căn cứ trên số liệu các yếu tố cấu thành theo quy định và ý kiến của Bộ Tài chính, được gửi bằng văn bản trước 12h trong ngày điều hành.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá tình hình cung - cầu xăng dầu trong nước, đồng thời chỉ đạo các thương nhân đầu mối sử dụng nguồn xăng dầu dự trữ lưu thông hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định pháp luật, nhằm bù đắp thiếu hụt cho thị trường trong trường hợp các nhà máy trong nước không bảo đảm sản lượng.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Các đơn vị cần phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, chờ tăng giá, trục lợi.