Lợi nhuận bốc hơi 42%, chỉ bán được hơn 10.000 xe, Bentley phải sa thải 6% lao động và tái cấu trúc lộ trình điện hóa

Tờ Financial Times (FT) cho hay dòng xe siêu sang không còn là "hầm trú ẩn" an toàn trước cơn bão suy thoái. Ngay cả một biểu tượng như Bentley cũng đang phải cắt giảm nhân sự và tính toán lại bài toán xe điện khi người giàu bắt đầu "quay xe" với động cơ đốt trong.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua những "thời khắc biến động" dữ dội, Bentley (thương hiệu hạng sang thuộc sở hữu của Tập đoàn Volkswagen) vừa chính thức thông báo kế hoạch cắt giảm nhân sự và tái cấu trúc lộ trình điện hóa. Đây được xem là bước đi tất yếu để sinh tồn khi niềm tin vào một kỷ nguyên thuần điện đang bị lung lay bởi thực tế thị trường phũ phàng.

Cụ thể, Bentley dự kiến sẽ cắt giảm 275 vị trí, tương đương khoảng 6% lực lượng lao động của mình. Trong đó, 150 nhân viên sẽ chính thức rời đi, số còn lại sẽ được tinh giản thông qua việc không tuyển mới vào các vị trí đang trống.

Dù Giám đốc Tài chính Axel Dewitz khẳng định đây không phải là một tình huống khẩn cấp mà chỉ là sự rà soát cấu trúc "có tính toán và đo lường", nhưng những con số tài chính lại kể một câu chuyện đầy áp lực.

Báo cáo cho thấy lợi nhuận hoạt động của Bentley trong năm 2025 đã sụt giảm tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 216 triệu Euro. Nguyên nhân chính đến từ các chi phí phát sinh sau quyết định của Tập đoàn Volkswagen về việc dừng phát triển nền tảng xe điện mới vốn được định hướng dùng chung cho Bentley, Porsche và Audi.

CEO Frank-Steffen Walliser thừa nhận thẳng thắn rằng ngành công nghiệp ô tô đang chịu áp lực về mọi mặt và quản trị chi phí hiện là ưu tiên hàng đầu ở bất cứ đâu. Thực tế này không chỉ riêng Bentley phải gánh chịu. Đối thủ trực tiếp là Aston Martin cũng vừa tiết lộ kế hoạch giảm tới 20% nhân sự toàn cầu trong bối cảnh thua lỗ kéo dài.

Từ "tham vọng" đến "thực tế"

Từng là một trong những hãng xe hăng hái nhất với lộ trình xanh, Bentley giờ đây buộc phải "nhấn phanh". Trước đó, hãng từng mơ mộng về việc ra mắt mỗi năm một mẫu xe điện mới từ 2025 đến cuối thập kỷ.

Tuy nhiên, lộ trình này liên tục bị đẩy lùi. Năm 2024, mục tiêu chỉ bán xe điện đã được dời từ mốc 2030 sang 2035. Và giờ đây, hãng thừa nhận sẽ tiếp tục duy trì các dòng xe hybrid cắm điện (plug-in hybrid) ngay cả sau cột mốc đó.

"Chúng tôi đã phải làm mới, tư duy lại và tính toán lại toàn bộ dòng sản phẩm cũng như các ưu đãi trong tương lai", ông Walliser chia sẻ. Lý do rất đơn giản: Người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ tiếng gầm của động cơ đốt trong.

Chiến lược mới của Bentley sẽ tập trung vào một "danh mục đầu tư cân bằng". Điều này đồng nghĩa với việc hãng sẽ không đặt cược tất cả vào xe điện (EV), mà chia trứng ra nhiều giỏ: xe điện, hybrid và cả những mẫu xe chạy xăng "được chọn lọc kỹ lưỡng".

Đây là một bước lùi chiến lược nhưng lại là bước tiến về mặt kinh doanh thực tế, khi nhu cầu về động cơ đốt trong đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ trong phân khúc siêu sang.

Không chỉ gặp khó ở nội tại, Bentley còn đang phải gánh chịu những tác động tiêu cực từ môi trường địa chính trị. Những thay đổi chính sách triệt để tại Mỹ đã khiến ngành xe điện toàn cầu bốc hơi ít nhất 65 tỷ USD trong năm qua.

Bên cạnh đó, các rào cản thuế quan từ Mỹ và sự sụt giảm nhu cầu tại thị trường tỷ dân Trung Quốc cũng đang bóp nghẹt biên lợi nhuận của các hãng xe sang.

Năm vừa qua, Bentley chỉ bán được 10.131 xe, giảm 4,8% so với năm trước đó. Biên lợi nhuận hoạt động cũng co lại đáng kể, từ mức 14,1% của năm 2024 xuống còn 8,3%.

Dù đây vẫn là con số đáng mơ ước với nhiều hãng xe phổ thông và đứng thứ hai trong phân khúc xe sang (chỉ sau mức 29,5% của Ferrari), nhưng đây là lời cảnh tỉnh cho hãng xe sang rằng thời hoàng kim không kéo dài mãi mãi.

*Nguồn: FT, BI