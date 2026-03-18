5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2026

iPhone 15 Pro Max

Giá tham khảo: 18 - 21,5 triệu đồng

Nếu như năm ngoái chiếc máy này còn là niềm mơ ước xa xỉ thì hiện tại, iPhone 15 Pro Max đã trở thành món hời lớn nhất trong phân khúc cận cao cấp. Điểm ăn tiền nhất của thiết bị này là bộ khung viền Titan siêu nhẹ và bền bỉ, khắc phục triệt để cảm giác cầm nắm nặng nề của các đời Pro Max trước đó. Sự xuất hiện của camera zoom quang học 5x (tetraprism) và cổng sạc USB-C biến nó thành một thiết bị hoàn hảo, đồng bộ dễ dàng với mọi phụ kiện hiện đại từ MacBook đến iPad mà không lo bị lỗi thời trong nhiều năm tới.

iPhone 15 tiêu chuẩn

Giá tham khảo: 12,5 - 15 triệu đồng

Trong khi các dòng máy mới nhất vẫn giữ giá trên trời, iPhone 15 bản thường đang nổi lên như một hiện tượng "ăn chắc mặc bền". Sự đồng bộ về thiết kế với màn hình Dynamic Island hiện đại và cổng sạc USB-C giúp ngoại hình của nó không hề tỏ ra kém cạnh khi đặt cạnh các mẫu máy ra mắt năm 2026. Sức mạnh từ con chip A16 Bionic vẫn quá dư thừa để gánh vác mượt mà mọi nhu cầu, từ lướt TikTok, chỉnh sửa video CapCut cho đến cày ải các tựa game nặng.

iPhone 14 Pro

Giá tham khảo: 14 - 16 triệu đồng

Dành cho những ai dị ứng với kích thước quá khổ nhưng lại đam mê sự mượt mà, iPhone 14 Pro chính là sự lựa chọn không thể thay thế. Cụm camera 48MP chất lượng cao cùng màn hình ProMotion 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm đẳng cấp mà ngay cả những chiếc iPhone 16 bản thường cũng không thể chạm tới. Tuy nhiên, người mua cần chú ý kiểm tra kỹ tình trạng pin thực tế của máy, bởi dòng 14 Pro vốn có dung lượng pin khiêm tốn hơn so với các phiên bản Plus hay Max.

iPhone 12 Pro Max

Giá tham khảo: 11 - 13,5 triệu đồng

Với ngân sách chưa tới 10 triệu đồng nhưng vẫn khao khát một không gian hiển thị rộng rãi 6.7 inch, iPhone 12 Pro Max là ứng cử viên sáng giá nhất. Sở hữu thiết kế khung viền vuông vức vượt thời gian và kết nối 5G tốc độ cao, chiếc máy này không hề bị tụt hậu về mặt công nghệ hay thẩm mỹ. Tấm nền OLED Super Retina XDR vẫn cho khả năng hiển thị xuất sắc, rất phù hợp cho nhu cầu cày phim hay giải trí hàng ngày. Lời khuyên nhỏ là bạn nên ưu tiên chọn mua những máy đã được thay pin mới chất lượng cao để đảm bảo thời lượng sử dụng.

iPhone 13

Giá tham khảo: 8 - 11 triệu đồng

Chính thức thế chỗ những "lão tướng" như iPhone 11 hay XR, iPhone 13 vươn lên trở thành chiếc điện thoại quốc dân của năm 2026 nhờ mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Không màu mè hoa mỹ, chiếc máy này ghi điểm tuyệt đối bằng sự ổn định đáng kinh ngạc: máy hoạt động mát mẻ, pin trâu và kích thước cầm nắm vô cùng vừa vặn. Con chip A15 Bionic vẫn hoạt động trơn tru với các tác vụ cơ bản, biến nó thành lựa chọn hoàn hảo cho học sinh, sinh viên hoặc những người cần một chiếc máy phụ bền bỉ, ít hỏng vặt.