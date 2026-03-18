Theo Oil Price đưa tin, một số quốc gia tại khu vực châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc...đã ký kết các thỏa thuận cung cấp khí hóa lỏng (LNG) có tổng trị giá 56 tỷ đô la với các doanh nghiệp của Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn đang theo dõi liệu đây có phải là một sự chuyển dịch dài hạn từ nguồn cung Trung Đông sang Mỹ hay không.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã công bố thông tin về các cam kết tài chính này sau Diễn đàn An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Tokyo. Danh mục các thỏa thuận bao gồm một hợp đồng cung cấp khí LNG trong thời hạn 20 năm giữa công ty Venture Global và Hanwha Aerospace của Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, phía Mỹ sẽ cung cấp 1,5 triệu tấn khí LNG mỗi năm cho đối tác. Ngoài ra, công ty Terra Energy Center và Hyundai Heavy Industries cũng đạt được thỏa thuận về việc cung cấp thiết bị cho dự án nhà máy điện than công suất 1,25 GW tại Alaska.

Bên cạnh đó, các bên đã thống nhất cùng phát triển dự án Delfin LNG tại bang Louisiana - Mỹ. Đây là một hệ thống giàn khoan nổi ngoài khơi với công suất dự kiến đạt 13 triệu tấn mỗi năm. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 14 tỷ đô la.

Nguồn nhiên liệu từ đây sẽ được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Các đơn vị tham gia phát triển dự án bao gồm Delfin Midstream, Mitsui OSK Lines, Samsung Heavy Industries cùng một số định chế tài chính từ Hàn Quốc.

Khí hóa lỏng LNG của Mỹ đang được xem là giải pháp thay thế cho nguồn cung đến từ Trung Đông.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ Lee Zeldin cho biết các quốc gia châu Á đang thể hiện sự quan tâm lớn đối với năng lượng từ Hoa Kỳ. Các nước này có động lực mạnh mẽ trong việc tìm kiếm nguồn cung LNG thay thế để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Đông.

Hiện nay, châu Á là thị trường tiêu thụ dầu mỏ và LNG trọng yếu của các nước vùng Vịnh. Cuộc khủng hoảng vận tải tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu Trung Đông tăng cao do tình trạng đình trệ tàu chở dầu. Các nước sản xuất tại đây cũng phải cắt giảm sản lượng vì thiếu không gian lưu trữ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

Ông Zeldin nhận định Mỹ là một lựa chọn thay thế phù hợp nhờ ưu thế về vị trí địa lý. Thời gian vận chuyển năng lượng từ Alaska đến châu Á chỉ mất khoảng tám ngày. Trong khi đó, hành trình vận chuyển từ Trung Đông đến các cảng tại châu Á thường kéo dài tới 28 ngày.

Chính quyền Mỹ hiện tại đang xây dựng chính sách năng lượng theo hướng đôi bên cùng có lợi. Các đối tác địa chính trị của Mỹ sẽ có được nguồn hàng ổn định và Mỹ sẽ mở rộng được thị phần xuất khẩu.

Một số ý kiến cho rằng các biện pháp thuế quan của phía Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các thỏa thuận này. Áp lực từ thuế quan có thể coi là một công cụ hiệu quả để thuyết phục các đối tác mua thêm hàng hóa năng lượng từ Mỹ. Thực tế cho thấy các cam kết mua hàng lớn đã xuất hiện ngay sau những cảnh báo về thuế quan từ phía chính quyền Mỹ.

Mặc dù các thỏa thuận có giá trị lớn, nhưng một số nhà quan sát vẫn đặt câu hỏi về tính ổn định lâu dài của các cam kết này. Ngành công nghiệp dầu khí tại Mỹ hiện vẫn còn tâm lý e dè trong việc đầu tư mạnh để mở rộng sản lượng.

Nguyên nhân chính là sự thay đổi tiềm tàng của chính phủ sau các kỳ bầu cử. Một chính quyền mới có thể sẽ thay đổi ưu tiên từ năng lượng hóa thạch sang các chương trình nghị sự về năng lượng xanh. Dù vậy, các quốc gia châu Á vẫn đang chấp nhận chi hàng tỷ đô la để bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn khó khăn hiện nay.