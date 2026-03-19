Vụ ồn ào với nhạc sĩ Minh Khang: Tài xế nói gì sau khi bị khóa app?

Tối 18-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh Nguyễn Tiến Hùng (39 tuổi), cho biết cảm thấy "khá hụt hẫng" sau khi đọc nội dung xin lỗi được đăng tải trên trang cá nhân của nhạc sĩ Minh Khang.

Theo anh Hùng, nội dung bài viết khiến anh có cảm giác lời xin lỗi chủ yếu hướng đến cộng đồng mạng, đồng thời nhằm bảo vệ hình ảnh và danh tiếng cá nhân của nhạc sĩ, thay vì trực tiếp đề cập đến sự việc giữa hai bên.

Anh Nguyễn Tiến Hùng cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 10-3 tại TPHCM

Anh Hùng cho biết mục đích ban đầu khi đăng tải video là để giải tỏa bức xúc cá nhân, hoàn toàn không biết hành khách trong clip là người nổi tiếng.

"Dù là ai, khi bị đe dọa trong quá trình lái xe, tôi cũng buộc phải làm vậy để tự bảo vệ mình" – anh nói.

Nam tài xế chia sẻ thêm trong quá trình hành nghề, anh từng gặp nhiều trường hợp hành khách sử dụng rượu bia, song đa số vẫn giữ thái độ lịch sự. "Nhiều người dù say vẫn chủ động xin lỗi trước, mong tài xế thông cảm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống to tiếng, thậm chí có lời lẽ đe dọa như vậy" – anh Hùng kể.

Liên quan đến phía Grab, anh Hùng cho biết sau khi hành khách phản ánh, đại diện đơn vị đã liên hệ, đề nghị anh gỡ bỏ video. "Thời điểm đó tôi khá bối rối, lo lắng và cân nhắc việc có nên xóa hay không. Tuy nhiên, sau đó, tôi nhận được email thông báo và tài khoản ứng dụng bị khóa" – anh nói.

Anh Hùng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu bản thân sai, song cũng cho rằng mỗi bên cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định pháp luật.

"Tôi không xóa video, vì tôi nghĩ mình cần bảo vệ bản thân trước những gì đã xảy ra" – nam tài xế nêu quan điểm.

Anh Nguyễn Tiến Hùng trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào tối 18-3

Diễn biến sự việc Khoảng từ ngày 12-3, một clip ghi lại cảnh tranh cãi gay gắt giữa tài xế xe công nghệ và hành khách lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Trong đó, người đàn ông được cho là nhạc sĩ Minh Khang đã sử dụng nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực trong quá trình tranh cãi với tài xế. Sáng 18-3, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực đối với tài xế, ông cho rằng đây là hành vi không phù hợp trong mọi hoàn cảnh và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến tài xế. Tuy nhiên, nhạc sĩ cũng nêu quan điểm rằng đoạn video từ camera hành trình đã bị đăng tải công khai với hình ảnh, âm thanh rõ ràng, dẫn đến việc lan truyền nhanh chóng và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân, ảnh hưởng đến gia đình. Chiều 18-3, Grab cho biết có đủ cơ sở xác định tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích riêng, ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ. "Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Bộ quy tắc ứng xử của đối tác tài xế, Chính sách bảo mật của Grab cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân" - Grab nêu rõ.



