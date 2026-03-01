Đang di chuyển đến Trung Quốc thì bất ngờ quay đầu, hàng loạt tàu chở dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz gặp khó khăn, Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga để đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo báo cáo, nhu cầu gia tăng đột biến từ Ấn Độ đã khiến thị trường vận tải dầu thô xuất hiện hiện tượng hiếm gặp: nhiều tàu chở dầu vốn đang trên hành trình đến Trung Quốc đã phải đổi hướng giữa chừng để chuyển sang Ấn Độ.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là tàu chở dầu Aqua Titan. Ban đầu, tàu này dự kiến cập cảng Rizhao của Trung Quốc, nhưng sau đó đã quay đầu tại khu vực Biển Đông và tăng tốc hướng về cảng New Mangalore của Ấn Độ. Dữ liệu theo dõi cho thấy sự thay đổi lộ trình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ nới lỏng một số điều kiện, cho phép Ấn Độ tạm thời tăng cường mua dầu từ Nga.

Không chỉ một trường hợp cá biệt, dữ liệu từ Vortexa cho thấy ít nhất 7 tàu chở dầu Nga đã thay đổi lộ trình, chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ trong thời gian gần đây. Đồng thời, toàn bộ các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ đều đang tích cực tăng mua dầu từ Moscow.

Trong vòng một tuần, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã mua lượng lớn dầu thô từ Nga nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông. Động thái này phản ánh nỗ lực của New Delhi trong việc đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển đang chịu rủi ro địa chính trị.

Về phía mình, Chính phủ Ấn Độ khẳng định việc nhập khẩu dầu là quyết định dựa trên nhu cầu an ninh năng lượng quốc gia và nước này không cần xin phép bất kỳ bên nào. Trên thực tế, Ấn Độ chưa bao giờ hoàn toàn ngừng mua dầu thô từ Nga kể từ khi xung đột địa chính trị bùng phát.

Không chỉ Ấn Độ, một số quốc gia khác như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường dầu Nga. Điều này có thể khiến cạnh tranh nguồn cung gia tăng và đẩy giá dầu đi lên trong thời gian tới.

Một trường hợp khác được ghi nhận là tàu Suezmax Zouzou N., ban đầu rời cảng Novorossiysk trên Biển Đen và hướng đến khu vực gần Trung Quốc, nhưng sau đó cũng đổi hướng để cập cảng Sikka của Ấn Độ. Theo dữ liệu từ Kpler, con tàu này đang vận chuyển dầu CPC Blend.

Giới phân tích nhận định, xu hướng chuyển hướng các lô hàng dầu thô cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu, dưới tác động của địa chính trị. Trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông còn nhiều bất ổn, Ấn Độ đang nổi lên như một trong những khách hàng quan trọng nhất của dầu Nga, đồng thời góp phần tái định hình thị trường năng lượng trong ngắn hạn.