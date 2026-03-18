Thái Lan đang xem xét khả năng mua dầu thô từ Nga trong bối cảnh áp lực giá nhiên liệu trong nước gia tăng và Quỹ Dầu mỏ quốc gia tiếp tục thâm hụt.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn ngày 17/3 cho biết nước này đã có các cuộc trao đổi với phía Nga về khả năng nhập khẩu dầu thô. Theo ông, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đã đề cập vấn đề này trong một cuộc họp tại châu Âu vào ngày thứ Hai và hiện các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan chuẩn bị họp để bàn về diễn biến giá nhiên liệu. Ông Phiphat cho biết giá dầu diesel tại nước này dự kiến tăng từ ngày thứ Tư, sau khi mức giá trần 29,94 baht/lít được áp dụng trong 15 ngày hết hiệu lực.

Tuy vậy, Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ nỗ lực giữ giá dầu diesel bán lẻ trong nước ở mức 33 baht/lít nhằm hạn chế tác động tới chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một trong những sức ép lớn hiện nay là tình trạng thâm hụt của Quỹ Dầu mỏ quốc gia. Theo ông Phiphat, quỹ này hiện âm hơn 12 tỷ baht, tương đương khoảng 370 triệu USD. Chính phủ Thái Lan đồng thời thống nhất rằng mức chi từ quỹ sẽ không vượt quá 40 tỷ baht.

Về nguồn cung, giới chức Thái Lan cho biết nước này vẫn duy trì lượng dự trữ dầu đủ sử dụng trong ít nhất 101 ngày, bao gồm cả nguồn dự trữ trong nước và các lô hàng nhập khẩu bổ sung từ nước ngoài.

Ông Sarawut Kaewtathip, Tổng Giám đốc Vụ Kinh doanh Năng lượng Thái Lan, cho biết nước này đã bổ sung nguồn cung từ nhiều thị trường khác nhau, trong đó có 1,9 triệu thùng từ Angola và 625.000 thùng từ Mỹ. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã ký trước các hợp đồng để mua thêm dầu thô từ nước ngoài.

Việc cân nhắc mua dầu từ Nga cho thấy Thái Lan đang tìm thêm phương án đa dạng hóa nguồn cung, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn là yếu tố nhạy cảm đối với ổn định kinh tế vĩ mô và chi tiêu của người dân.