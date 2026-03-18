Google Maps đã cập nhật bản đồ mới sau sáp nhập

Sau hơn 8 tháng kể từ khi Việt Nam thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, ứng dụng Google Maps đã bắt đầu cập nhật dữ liệu địa giới tại một số tỉnh, thành. Một số người dùng Google Maps tại Việt Nam mới đây đã nhận thấy những thay đổi đáng chú ý về địa giới hành chính trên nền tảng bản đồ số này.

Cụ thể, bản đồ hiển thị tỉnh Phú Thọ với phạm vi mở rộng, bao gồm địa bàn của ba tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Tương tự, khu vực TP.HCM cũng được thể hiện với địa giới mới, hợp nhất từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập.

Google Maps đã cập nhật những địa danh hành chính mới tại Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Việc điều chỉnh dữ liệu này đã được triển khai đồng thời trên cả phiên bản web và ứng dụng di động. Tuy nhiên, cập nhật hiện mới dừng ở cấp tỉnh, thành phố. Các đơn vị hành chính cấp huyện và xã vẫn chưa có thay đổi tương ứng trên nền tảng bản đồ số này.

Trước đó, Việt Nam đã tiến hành sắp xếp lại hệ thống hành chính, giảm số lượng từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34, đồng thời cắt giảm số xã, phường từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300 đơn vị.

Song song đó, Google cũng vừa công bố bản nâng cấp lớn cho Google Maps, được xem là thay đổi đáng kể nhất trong vòng một thập kỷ. Trọng tâm của lần обнов này là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo từ mô hình Gemini.

Đáng chú ý, tính năng “Ask Maps” cho phép người dùng tương tác với bản đồ bằng ngôn ngữ tự nhiên như một chatbot. Công cụ này có thể xử lý các câu hỏi phức tạp, cung cấp thông tin theo thời gian thực, kèm hình ảnh, gợi ý tuyến đường và phân tích dựa trên hệ dữ liệu lớn gồm hàng trăm triệu địa điểm và đánh giá từ cộng đồng.

Hiện Google chưa có phản hồi chính thức về việc cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam.