Không phải cứ rẻ là bán được: Volvo EX30 bất ngờ bị khai tử chỉ sau thời gian ngắn, nhưng chỉ có thị trường này bị ảnh hưởng

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Volvo EX30 chính thức bị dừng bán tại thị trường Mỹ chỉ sau thời gian ngắn hiện diện, phản ánh rõ những biến động ngày càng phức tạp của phân khúc xe điện phổ thông.

Theo xác nhận từ Volvo, các đại lý tại Mỹ sẽ nhận đơn đặt hàng cuối cùng của EX30 vào cuối tháng 3/2026 trước khi mẫu xe này bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Đây là một quyết định đáng chú ý, đặc biệt khi EX30 từng được xem là “át chủ bài” giúp hãng mở rộng tệp khách hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Volvo EX30 – mẫu SUV điện nhỏ nhất, từng được định vị là “xe điện dễ tiếp cận” của hãng. Ảnh: Volvo

Ra mắt toàn cầu từ năm 2023 và bắt đầu bán tại Mỹ vào cuối 2024, EX30 có vòng đời cực ngắn tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Ngay từ đầu, mẫu xe này được định vị là chiếc EV rẻ nhất của Volvo, với giá khởi điểm dự kiến khoảng 35.000 USD. Tuy nhiên, hàng loạt yếu tố phát sinh đã khiến con số thực tế bị đẩy lên đáng kể.

Nguyên nhân chính đến từ các thay đổi về chính sách và chi phí. Việc điều chỉnh ưu đãi thuế đối với xe điện, cùng với các mức thuế nhập khẩu cao hơn đối với xe sản xuất ngoài Mỹ, đã khiến EX30 mất đi lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Giá bán tăng lên hơn 40.000 USD khiến mẫu xe này không còn đủ hấp dẫn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thiết kế tối giản đậm chất Bắc Âu, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Ảnh: Volvo

Bên cạnh đó, thị trường xe điện Mỹ đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn, trong khi chi phí sản xuất, vận chuyển và chuỗi cung ứng tiếp tục gia tăng. Những yếu tố này tạo áp lực lớn lên các mẫu xe điện giá rẻ, vốn có biên lợi nhuận thấp.

Dù vậy, doanh số của EX30 không phải quá tiêu cực. Trong năm 2025, mẫu xe này đạt khoảng 5.400 xe bán ra tại Mỹ, chiếm khoảng 4,4% tổng doanh số của Volvo tại đây. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh chi phí leo thang và môi trường chính sách thiếu ổn định.

Giá bán tăng do thuế và chi phí khiến lợi thế cạnh tranh không còn rõ rệt. Ảnh: Volvo

Đáng chú ý, quyết định dừng bán chỉ áp dụng tại Mỹ. EX30 vẫn tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường khác như châu Âu, Canada hay Mexico – những nơi có chính sách ưu đãi và điều kiện thị trường thuận lợi hơn cho xe điện.

Về dài hạn, Volvo khẳng định động thái này không ảnh hưởng đến chiến lược điện hóa. Hãng vẫn tiếp tục đẩy mạnh dải sản phẩm EV với các mẫu xe mới như Volvo EX90 và mẫu Volvo EX60 dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Nội thất số hóa, sử dụng nhiều vật liệu tái chế thân thiện môi trường. Ảnh: Volvo

Câu chuyện của EX30 cho thấy một thực tế là xe điện giá rẻ không đồng nghĩa với khả năng thành công cao. Khi chính sách thay đổi, chi phí tăng và nhu cầu thị trường biến động, ngay cả những sản phẩm được định vị “dễ tiếp cận” cũng có thể bị đào thải nhanh chóng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn sàng lọc, nơi chỉ những mẫu xe cân bằng tốt giữa giá bán, chi phí và nhu cầu người dùng mới có thể trụ vững.