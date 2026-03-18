Hyundai Tucson 2026 nâng cấp nhẹ: Thêm bản Black Line, lược bớt trang bị nhưng lý do có thể hiểu được

Hyundai Tucson 2026 không mang đến cuộc lột xác toàn diện, nhưng vẫn có đủ thay đổi để tạo cảm giác mới mẻ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở sự xuất hiện của gói trang bị Black Line, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng phong cách thể thao. Phiên bản này được bổ sung loạt chi tiết sơn đen như viền cửa sổ, ốp gương, logo trước tông tối và bộ mâm kích thước lớn. Những đường nét đặc trưng như dải đèn LED ẩn trong lưới tản nhiệt vẫn được giữ lại, tạo nên diện mạo quen thuộc nhưng không lỗi thời.

Diện mạo Hyundai Tucson 2026 với gói Black Line thể thao hơn. Ảnh: Autoevolution

Khoang nội thất tiếp tục theo phong cách hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Xe được trang bị màn hình kép kích thước 12,3 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Một số tiện nghi đáng chú ý có thể kể đến như ghế trước và vô-lăng sưởi, vật liệu bọc kết hợp giữa da và nỉ, cùng cách bố trí tối giản theo xu hướng mới.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Hyundai cũng điều chỉnh lại danh mục phiên bản. Một số tên gọi được cập nhật để dễ nhận diện hơn, đồng thời bổ sung cấu hình hybrid tiêu chuẩn nhằm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng. Ngược lại, các phiên bản ít phổ biến bị loại bỏ để tinh gọn dải sản phẩm.

Lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED ban ngày đặc trưng. Ảnh: Autoevolution

Đáng chú ý, Hyundai có xu hướng ưu tiên tính thực dụng hơn trong lần nâng cấp này. Một số chi tiết như tay nắm cửa cảm ứng được thay bằng nút bấm vật lý, giúp tăng độ ổn định khi sử dụng hàng ngày. Ngược lại, những công nghệ mang tính trình diễn như cảm biến vân tay không còn xuất hiện, cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì yếu tố “trưng bày”.

Nội thất với màn hình kép 12,3 inch hiện đại. Ảnh: Autoevolution

Về vận hành, Hyundai Tucson 2026 gần như giữ nguyên cấu hình. Xe tiếp tục cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, từ máy xăng hút khí tự nhiên, tăng áp cho đến hybrid, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Các công nghệ hỗ trợ như chìa khóa kỹ thuật số hay cập nhật phần mềm qua OTA vẫn được duy trì.

Cấu hình hybrid tiếp tục là điểm nhấn về hiệu quả nhiên liệu. Ảnh: Autoevolution

Tổng thể, Hyundai Tucson 2026 là bản nâng cấp mang tính duy trì hơn là đột phá. Những thay đổi tập trung vào chi tiết, trang bị và cấu hình sản phẩm đủ để mẫu xe này tiếp tục giữ vị thế trong phân khúc, đồng thời tạo khoảng đệm trước khi thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt.