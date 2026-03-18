Một tàu chở dầu vận chuyển dầu thô của Nga dường như đang trên đường tới Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe này đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, sau ba tháng gần như không nhận được nguồn cung mới.

Dữ liệu từ công ty tình báo hàng hải Kpler cho thấy tàu Anatoly Kolodkin đang di chuyển từ cảng Primorsk của Nga tới cảng thương mại Matanzas của Cuba, mang theo khoảng 730.000 thùng dầu Urals. Theo lịch trình dự kiến, lô hàng có thể cập cảng vào cuối tháng này.

Ngoài ra, một tàu khác là Sea Horse, từng vận chuyển dầu Nga tới Cuba hồi tháng trước, cũng được cho là đã đổi hướng trở lại Cuba sau khi từng chuyển hướng trong tháng trước đó.

Nếu một trong hai chuyến hàng này cập bến thành công, đây có thể là đợt cung cấp nhiên liệu quy mô lớn đầu tiên cho Cuba sau thời gian gián đoạn kéo dài. Tuần trước, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được nhiên liệu trong suốt ba tháng. Theo ông Matt Smith, nhà phân tích của Kpler, đây có thể là quãng thời gian Cuba không tiếp nhận nhiên liệu dài nhất trong ít nhất 12 năm qua.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng việc vận chuyển dầu thô chưa thể giúp Cuba sớm thoát khỏi tình trạng thiếu năng lượng. Khác với các sản phẩm dầu tinh chế có thể đưa vào sử dụng gần như ngay lập tức, dầu thô cần trải qua quá trình chế biến trước khi phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất.

Ông Jorge Piñon, chuyên gia thuộc Viện Năng lượng của Đại học Texas tại Austin, nhận định quá trình tinh chế dầu thô có thể mất từ 20 đến 30 ngày. Theo ông, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, Cuba cần nhiên liệu tinh chế hơn là dầu thô.

Tuy nhiên, lô hàng từ Nga vẫn có ý nghĩa lớn đối với Havana. Theo ông Piñon, Cuba cần khoảng 100.000 thùng dầu/ngày để duy trì hoạt động của nền kinh tế, nhưng sản lượng trong nước hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày không có nguồn cung bổ sung, nước này lại tiến gần hơn tới nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu hoàn toàn.

Tình trạng thiếu nhiên liệu của Cuba trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi các nguồn cung từ bên ngoài liên tiếp bị gián đoạn. Trước đó, Mexico từng nổi lên là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Havana, sau khi dòng chảy nhiên liệu từ Venezuela suy giảm mạnh. Tuy nhiên, Mexico đã ngừng vận chuyển sang Cuba từ đầu tháng 2, trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ bị Mỹ áp thuế đối với các quốc gia tiếp tục cung cấp dầu cho đảo quốc này.

Trong khi đó, Cuba cũng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các chuyến hàng mới bằng đường biển. Theo dữ liệu được đề cập, kể từ tháng 12, các biện pháp kiểm soát hàng hải của Mỹ tại khu vực Caribe đã khiến nhiều tàu khó tiếp cận Cuba.

Do thiếu nguồn cung nhập khẩu, Havana buộc phải trông cậy vào lượng nhiên liệu dự trữ từ các tháng trước đó cùng sản lượng dầu thô nặng khai thác trong nước để phục vụ phát điện khẩn cấp.