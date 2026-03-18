Giá dầu bật tăng mạnh

Giá dầu Brent tăng hơn 5% trong khi dầu WTI ghi nhận tăng gần 3% phiên tối 18/3.

Giá dầu thô Brent đã tăng hơn 5% vào tối 18/3 sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa một số cơ sở năng lượng trên khắp Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar để trả đũa vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của họ, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 5,3 đô la, tương đương 5,08%, lên 108,5 USD một thùng vào tối ngày 18/3. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 2,32 USD/thùng tương đương 2,41%, lên 98,4 đô la.

"Các cuộc tấn công vào mỏ dầu Nam Pars của Iran đang đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, và bất kỳ sự leo thang nào nữa trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ tiếp tục làm tăng giá", nhà phân tích Ole Hvalbye của SEB cho biết.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết một số bể chứa và cơ sở khí đốt tại nhà máy lọc dầu Asaluyeh của nước này đã bị tấn công.

Quân đội Mỹ cho biết hôm 17/3 rằng họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm dọc theo bờ biển Iran gần eo biển Hormuz vì tên lửa chống hạm của Iran gây ra rủi ro cho hoạt động vận chuyển quốc tế tại đó.

Iran xác nhận người đứng đầu an ninh của họ, Ali Larijani, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.

Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 6,56 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, các nguồn tin thị trường cho biết, trích dẫn số liệu của API hôm 17/3 cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 380.000 thùng được ghi nhận trong cuộc thăm dò của Reuters.