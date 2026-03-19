Grab tăng thưởng, tài xế than chưa đủ bù chi phí

Ngày 18-3, Grab Việt Nam có thông báo tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách của mình để đồng hành cùng đối tác tài xế khắp cả nước trong bối cảnh giá xăng, dầu trên thị trường vẫn còn nhiều biến động.

Theo đó, Grab sẽ kéo dài chương trình thưởng thêm theo tuần từ ngày 18-3 đến ngày 24-3 trên phạm vi toàn quốc. Tùy theo từng tỉnh, thành phố, đối tác tài xế 4 bánh có thể nhận thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần; đối tác tài xế 2 bánh có thể nhận thưởng lên đến 135.000 đồng/tuần.

Ngoài ra, Grab hỗ trợ đối tác tài xế đang sử dụng xe máy điện trên địa bàn Hà Nội và TP HCM, bao gồm cả đối tác mới và đối tác hiện tại.

Mỗi đối tác khi chuyển đổi sang xe máy điện, có thể nhận được hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng cho đối tác ở Hà Nội và lên đến 1 triệu đồng cho đối tác ở TP HCM.

Tài xế xe công nghệ áp lực từ giá xăng tăng cao

Bên cạnh đó, Grab cũng hợp tác với các nhà sản xuất xe máy điện để áp dụng đồng thời thêm chương trình hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng/xe trong tháng đầu và lên tới 4 triệu đồng/xe trong 2 tháng đầu sau khi chuyển đổi, tùy vào dòng xe đối tác lựa chọn.

Trước đó, hãng xe công nghệ này cũng đã hỗ trợ tiền xăng cho đối tác từ ngày 11 đến 17-3. Đối tác tài xế 4 bánh được thưởng 7% doanh thu/tuần nếu ở TPHCM, Hà Nội và thưởng 5% cho đối tác ở các tỉnh, thành phố khác.

Đối tác tài xế 2 bánh ở Hà Nội, TP HCM được thưởng 135.000 đồng/tuần; đối tác ở các tỉnh, thành phố khác được thưởng 104.000 đồng/tuần.

Ông Châu Hoàng Tuấn chạy GrabBike cho biết vừa nhận được tiền thưởng hơn trăm ngàn đồng từ Grab. Ông cho rằng số tiền chẳng thấm vào đâu, vì mỗi ngày phải bù lỗ đến 50.000 đồng tiền chênh lệch giá xăng tăng. Với số tiền Grab hỗ trợ một tuần chỉ đủ bù đắp được 2 ngày, còn 5 ngày còn lại vẫn phải bù lỗ khoảng 250.000 đồng.

Còn theo anh B.V.V. chạy GrabCar tại TP HCM, tính toán khi giá xăng chưa tăng, mỗi ngày tiêu tốn khoảng 300.000 đồng tiền xăng. Khi giá xăng lên hơn 29.000 đồng/lít, anh phải chi đến gần 500.000 đồng. Nay giá xăng có giảm xuống chút ít thì cũng tốn hết 450.000 đồng.

Theo đó, mỗi ngày chạy có doanh thu khoảng 1 triệu đồng thì được Grab hỗ trợ 7% trên doanh thu, tức được 70.000 đồng. Như vậy, tài xế vẫn phải chịu lỗ 80.000 đồng/ngày. Còn tính theo tuần sẽ bị lỗ đến 560.000 đồng.

Giá xăng tăng cao nên các đối tác tài xế không còn chạy tìm khách như trước, mà chờ khi nào có "nổ" app với cự ly đón khách gần mới chạy đến rước, còn cự ly xa thì từ chối. Nhiều tài xế còn tắt app, chờ khi nào đến giờ cao điểm mới mở app vì thời điểm này, giá cước được đẩy lên cao.