Nhà máy sản xuất 1/5 lượng LNG toàn cầu bị tập kích bằng tên lửa

Khu phức hợp chứa nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới đã bị "thiệt hại nặng nề" sau một cuộc tấn công của Iran, chỉ vài giờ sau khi Tehran cảnh báo về các mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng trên khắp vùng Vịnh.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, theo thông báo của công ty nhà nước QatarEnergy, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Khu công nghiệp này là nơi đặt các cơ sở bao gồm nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng, nơi sản xuất đã bị tạm dừng vào đầu tháng này. Đây cũng là nơi sản xuất khoảng một phần năm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

QatarEnergy cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để khống chế các đám cháy do cuộc tấn công tên lửa gây ra. Tất cả nhân viên đã được xác định danh tính và không có thương vong nào được báo cáo, công ty cho biết.

Các nguồn tin trước đó đưa tin cơ sở này đang được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa sau khi nó được đưa vào danh sách các mục tiêu tiềm năng do Iran đưa ra.

Hôm 18/3, Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh rằng một số tài sản năng lượng hiện là "mục tiêu” sau khi Israel tấn công mỏ khí khổng lồ South Pars của nước này, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.