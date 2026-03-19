Venezuela đón tin cực vui từ Mỹ

Theo NBC, Chính quyền Mỹ vừa có bước đi đáng chú ý khi nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Venezuela, cho phép các công ty Mỹ giao dịch trở lại với Công ty Dầu khí Venezuela (PDVSA) trong một số điều kiện nhất định. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump tìm cách gia tăng nguồn cung dầu toàn cầu khi thị trường năng lượng đang chịu áp lực từ xung đột tại Iran.

Theo thông báo từ Bộ Tài Chính Mỹ, giấy phép mới cho phép PDVSA trực tiếp bán dầu cho các công ty Mỹ cũng như tham gia giao dịch trên thị trường quốc tế. Đây được xem là sự thay đổi lớn so với nhiều năm qua, khi Washington gần như chặn hoàn toàn các giao dịch với chính phủ Venezuela và ngành dầu khí nước này.

Song song với đó, Nhà Trắng cũng cho biết sẽ tạm thời miễn trừ một số quy định của Jones Act trong vòng 60 ngày. Đạo luật có từ những năm 1920 này yêu cầu hàng hóa vận chuyển giữa các cảng nội địa Mỹ phải sử dụng tàu treo cờ Mỹ, và từ lâu bị cho là góp phần làm tăng chi phí năng lượng. Việc nới lỏng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực chi phí vận chuyển trong ngắn hạn.

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz – nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – bị gián đoạn do căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Áp lực kiểm soát giá năng lượng đang gia tăng đối với chính quyền Mỹ khi xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép mới nhằm khuyến khích đầu tư trở lại vào lĩnh vực năng lượng Venezuela, đồng thời góp phần tăng nguồn cung dầu cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải là việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt mà chỉ là sự nới lỏng có mục tiêu.

Cụ thể, các công ty được phép tham gia giao dịch là những doanh nghiệp đã hoạt động trước ngày 29/1/2025. Đáng chú ý, các khoản thanh toán không được chuyển trực tiếp cho PDVSA hoặc các thực thể bị trừng phạt, mà phải đi qua các tài khoản đặc biệt do Mỹ kiểm soát. Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến Nga, Triều Tiên, Cuba và một số thực thể khác cũng bị cấm, cũng như các hoạt động liên quan đến nợ hoặc trái phiếu của Venezuela.

Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của Venezuela, quốc gia đang sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới nhưng sản lượng đã sụt giảm mạnh trong nhiều năm. Từ mức khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 1999 dưới thời Hugo Chávez, sản lượng dầu của Venezuela đã giảm xuống dưới 400.000 thùng/ngày vào năm 2020.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh, việc Mỹ mở lại “cánh cửa” với dầu Venezuela được xem là một trong những giải pháp ngắn hạn nhằm ổn định nguồn cung và giảm áp lực giá dầu trên thị trường quốc tế.