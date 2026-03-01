Mỹ lại đón tin vui kịp thời từ Venezuela

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết Mỹ đã tiếp nhận hơn 100 triệu thùng dầu từ Venezuela và lượng dầu tương tự đang tiếp tục được vận chuyển đến nước này, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ năng lượng giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida ngày 9/3, ông Trump cho biết lô dầu đầu tiên đã được đưa tới các nhà máy lọc dầu tại Houston.

“Chúng tôi đã khai thác được 100 triệu thùng dầu. Chúng đang ở Houston rồi. Giờ họ gửi thêm 100 triệu thùng nữa. Việc này giống như sự hợp tác vậy. Chúng ta đang có quan hệ rất tốt với họ”, ông Trump nói.

Trước đó hai ngày, tại hội nghị “Lá chắn châu Mỹ” tổ chức ở thành phố Doral, Tổng thống Mỹ cũng cho biết nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang tham gia các hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo ông Trump, các công ty năng lượng Mỹ không chỉ được hưởng lợi về kinh tế mà nguồn cung dầu mới cũng góp phần giúp Mỹ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu.

Cùng với dầu mỏ, Washington gần đây cũng tăng cường hợp tác với Caracas trong lĩnh vực khai khoáng. Chính quyền Mỹ đã công nhận chính phủ mới tại Venezuela và ký các thỏa thuận liên quan đến khai thác vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược khác.

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch biến Venezuela thành một trong những nguồn cung dầu quan trọng cho Mỹ.

Theo ông Burgum, động thái này giúp Washington bù đắp nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, đồng thời giảm tác động từ cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu.

“Venezuela từng chịu nhiều lệnh trừng phạt, nhưng hiện nay đã trở thành một đối tác chiến lược với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và không phải đối mặt với nguy cơ bị bóp nghẹt nguồn cung như tại Eo biển Hormuz”, ông Burgum nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News.

Ông cho rằng nguồn dầu từ Venezuela có thể chảy vào Mỹ “một cách tự do”, qua đó giúp hạ nhiệt giá xăng trong nước. “Tổng thống Trump hiểu rằng an ninh năng lượng cũng chính là an ninh quốc gia và là yếu tố bảo đảm khả năng chi trả của người dân Mỹ”, ông Burgum nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, giá nhiên liệu tại Mỹ có xu hướng tăng. Theo dữ liệu của American Automobile Association, tính đến ngày 9/3, giá xăng trung bình tại Mỹ đạt khoảng 3,48 USD mỗi gallon (tương đương 0,92 USD mỗi lít), tăng khoảng 17% so với thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Song song với các tuyên bố của Nhà Trắng, công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA gần đây cũng đã ký các hợp đồng mới để cung cấp dầu thô và sản phẩm dầu cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Những thỏa thuận này được xem là một phần trong nỗ lực khôi phục quan hệ thương mại giữa hai nước và đưa dầu Venezuela trở lại chuỗi cung ứng năng lượng của Mỹ.

Ngoài dầu mỏ, Venezuela còn sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản quan trọng như vàng, kim cương, bauxite và coltan – loại khoáng sản chứa kim loại được sử dụng trong điện thoại di động, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử khác.

Việc gia tăng nhập khẩu dầu từ Venezuela được cho là sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đảm bảo nguồn cung năng lượng của Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị.