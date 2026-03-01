Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ lại đón tin vui kịp thời từ Venezuela

11-03-2026 - 00:01 AM | Thị trường

Mỹ sắp có thêm 100 triệu thùng dầu từ Venezuela.

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết Mỹ đã tiếp nhận hơn 100 triệu thùng dầu từ Venezuela và lượng dầu tương tự đang tiếp tục được vận chuyển đến nước này, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ năng lượng giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Florida ngày 9/3, ông Trump cho biết lô dầu đầu tiên đã được đưa tới các nhà máy lọc dầu tại Houston.

“Chúng tôi đã khai thác được 100 triệu thùng dầu. Chúng đang ở Houston rồi. Giờ họ gửi thêm 100 triệu thùng nữa. Việc này giống như sự hợp tác vậy. Chúng ta đang có quan hệ rất tốt với họ”, ông Trump nói.

Trước đó hai ngày, tại hội nghị “Lá chắn châu Mỹ” tổ chức ở thành phố Doral, Tổng thống Mỹ cũng cho biết nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đang tham gia các hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo ông Trump, các công ty năng lượng Mỹ không chỉ được hưởng lợi về kinh tế mà nguồn cung dầu mới cũng góp phần giúp Mỹ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu.

Cùng với dầu mỏ, Washington gần đây cũng tăng cường hợp tác với Caracas trong lĩnh vực khai khoáng. Chính quyền Mỹ đã công nhận chính phủ mới tại Venezuela và ký các thỏa thuận liên quan đến khai thác vàng và nhiều loại khoáng sản chiến lược khác.

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch biến Venezuela thành một trong những nguồn cung dầu quan trọng cho Mỹ.

Theo ông Burgum, động thái này giúp Washington bù đắp nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông, đồng thời giảm tác động từ cuộc khủng hoảng vận tải biển toàn cầu.

“Venezuela từng chịu nhiều lệnh trừng phạt, nhưng hiện nay đã trở thành một đối tác chiến lược với trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và không phải đối mặt với nguy cơ bị bóp nghẹt nguồn cung như tại Eo biển Hormuz”, ông Burgum nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News.

Ông cho rằng nguồn dầu từ Venezuela có thể chảy vào Mỹ “một cách tự do”, qua đó giúp hạ nhiệt giá xăng trong nước. “Tổng thống Trump hiểu rằng an ninh năng lượng cũng chính là an ninh quốc gia và là yếu tố bảo đảm khả năng chi trả của người dân Mỹ”, ông Burgum nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, giá nhiên liệu tại Mỹ có xu hướng tăng. Theo dữ liệu của American Automobile Association, tính đến ngày 9/3, giá xăng trung bình tại Mỹ đạt khoảng 3,48 USD mỗi gallon (tương đương 0,92 USD mỗi lít), tăng khoảng 17% so với thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang.

Song song với các tuyên bố của Nhà Trắng, công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA gần đây cũng đã ký các hợp đồng mới để cung cấp dầu thô và sản phẩm dầu cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Những thỏa thuận này được xem là một phần trong nỗ lực khôi phục quan hệ thương mại giữa hai nước và đưa dầu Venezuela trở lại chuỗi cung ứng năng lượng của Mỹ.

Ngoài dầu mỏ, Venezuela còn sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản quan trọng như vàng, kim cương, bauxite và coltan – loại khoáng sản chứa kim loại được sử dụng trong điện thoại di động, máy tính xách tay và nhiều thiết bị điện tử khác.

Việc gia tăng nhập khẩu dầu từ Venezuela được cho là sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đảm bảo nguồn cung năng lượng của Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị.

Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 33 triệu thùng dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có công bố khẩn

Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có công bố khẩn Nổi bật

Xung đột Iran làm đảo lộn dòng chảy năng lượng - Nga mới đang là người 'chiến thắng'

Xung đột Iran làm đảo lộn dòng chảy năng lượng - Nga mới đang là người 'chiến thắng' Nổi bật

Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu; dứt khoát không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu; dứt khoát không để thiếu năng lượng trong mọi hoàn cảnh

21:29 , 10/03/2026
Sản xuất kỷ lục 13,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tại sao giá xăng tại Mỹ vẫn tăng?

Sản xuất kỷ lục 13,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tại sao giá xăng tại Mỹ vẫn tăng?

20:42 , 10/03/2026
MacBook Neo giá có 16 triệu, "cú tát đau đớn" vào dòng laptop giá rẻ: Thế này cần gì phải mua máy Windows?

MacBook Neo giá có 16 triệu, "cú tát đau đớn" vào dòng laptop giá rẻ: Thế này cần gì phải mua máy Windows?

19:58 , 10/03/2026
Trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

19:57 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên